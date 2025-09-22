आई लव मोहम्मद के समर्थन में बवाल, जुलूस रोका तो पुलिस पर पथराव; इंस्पेक्टर की वर्दी से नोच लिए स्टार

देखते ही देखते गुस्साए लोग पुलिस टीम पर जमकर पथराव करने लगे। इसी दौरान वे एक इंस्पेक्टर से भी भिड़ गए। लोगों ने इंस्पेक्टर की वर्दी के स्टार नोच लिए। इसके बाद पुलिस ने ऐक्शन लिया। लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ा गया। बवाल की सूचना पर जिले के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आई लव मोहम्मद के समर्थन में जुलूस निकालने को लेकर बवाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया तो लोगों ने पत्थर चला दिए। देखते ही देखते गुस्साए लोग पुलिस टीम पर जमकर पथराव करने लगे। इसी दौरान एक इंस्पेक्टर से भी भिड़ गए। उन्होंने इंस्पेक्टर की वर्दी के स्टार नोच लिए। इसके बाद पुलिस ने ऐक्शन लिया। लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ा गया। बवाल की सूचना पर जिले के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है।

घटना रविवार की रात उन्नाव के मनोहर नगर की है। मिली जानकारी के अनुसार इलाके के सैकड़ों लोग आई लव मोहम्मद के समर्थन में जुलूस निकल रहे थे। इसकी सूचना गंगाघाट कोतवाली पुलिस को हुई जिस पर कोतवाली प्रभारी अजय कुमार सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जुलूस निकाल रहे लोगों को समझने का प्रयास किया। लेकिन लोग जुलूस निकालने पर अड़े रहे। उन्होंने पुलिस से नोंक झोंक शुरू कर दी।

देखते ही देखते लोगों का गुस्सा हिंसक रूप लेने लगा। उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ऐक्शन में आई। पहले चेतावनी दी और फिर सख्त रूप अपनाते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया।

उधर, लोगों ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए। पथराव के बीच गंगाघाट के इंस्पेक्टर की वर्दी के स्टार नोच लिए। किसी तरह पुलिस भीड़ से निकलकर बाहर आई और जिले के आला अधिकारियों को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।