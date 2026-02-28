Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी में जज के पिता की सरेराह गोली मारकर हत्या, हिस्ट्रीशीटर साले पर वारदात को अंजाम देने का आरोप

Feb 28, 2026 05:56 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
share Share
Follow Us on

मुरादाबाद में सरेराह जज के पिता मोहम्मद असद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी बेटी आसमां सुल्ताना और दामाद बुलंदशहर में जज हैं। हत्या का आरोप मृतक के ही साले हिस्ट्रीशीटर जफर पर है। आरोप है कि जफर काफी समय से दस लाख रुपये की रंगदारी मांग रहा था।

यूपी में जज के पिता की सरेराह गोली मारकर हत्या, हिस्ट्रीशीटर साले पर वारदात को अंजाम देने का आरोप

यूपी के मुरादाबाद में शुक्रवार शाम सरेराह स्कूटी सवार जज के पिता मोहम्मद असद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी बेटी आसमां सुल्ताना और दामाद बुलंदशहर में जज हैं। हत्या का आरोप असद के ही साले हिस्ट्रीशीटर जफर पर लगा है। आरोप है कि जफर काफी समय से दस लाख रुपये की रंगदारी मांग रहा था। रकम न देने पर ही उसने योजनाबद्ध तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया है। वारदात के समय मोहम्मद असद अपने बड़े साले मुजाहिद के साथ स्कूटी से तरावीह पढ़ने लाल मस्जिद जा रहे थे। हत्याकांड के बाद से पुलिस जांच पड़ताल कर आरोपी की तलाश में जुटी है।

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जिगर कालोनी निवासी 62 साल के मोहम्मद असद शहर की नामी बेकरी चैन अलवीना बेकर्स के संचालक हैं। परिवार में पत्नी मीना, एक बेटा अरीब और तीन बेटियां मीसा, रूमा और आसमां सुल्ताना हैं। बेटी आसमां सुल्तान और दामाद मोहम्मद आलम जज हैं और दोनों बुलंदशहर में तैनात हैं। बताया गया कि शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे मोहम्मद असद अपने बड़े साले नागफनी के मोहल्ला डेहरिया के रहने वाले मुजाहिद के साथ घर से स्कूटी पर लाल मस्जिद में तरावीह पढ़ने जा रहे थे।

ये भी पढ़ें:बुढ़ापे की लाठी भी टूटी, पोता भी बना अपराधी; पिता का छलका दर्द

बंगला गांव चौराहे के पास पहुंचे थे तभी एक बाइक पर मोहम्मद असद का छोटा साला हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद जफर आ गया। बाइक को कोई और चला रहा था। बाइक को मोहम्मद असद की स्कूटी के बगल में लगा दिया। आरोप है कि जफर हुसैन ने मोहम्मद असद के सिर में पिस्टल सटाकर गोली मार दी। जिससे वह स्कूटी समेत लड़खड़ाकर गिर गए। भीड़भाड़ वाले चौराहे के पास सरेशाम हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक सवार फर्राटा भरते हुए वहां से गुरहट्टी की ओर भाग निकले। घटना स्थल पर अफरातफरी मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस आनन-फानन में घायल मोहम्मद असद को लेकर जिला अस्पताल पहुंची जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर शव मोर्चरी में रखवा दिया।

ये भी पढ़ें:बड़ा आदमी बनने के जुनून में राजा बेटे ने की हत्या, डॉक्टर बनाना चाहते थे पिता
ये भी पढ़ें:बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटा, जूते पर रगड़वाई नाक, वीडियो वायरल

पुलिस के अनुसार आरोपी जफर हुसैन ने दिसंबर माह में मोहम्मद असद से दस लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी, जिसका मुकदमा मझोला थाने में दर्ज है। इसके अलावा जफर के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में उसके सगे भाई मुजाहिद ने भी धोखाधड़ी और जालसाजी कर मकान पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज करा रखा है। वारदात के बाद एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने घटना स्थल और अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। मौके पर फॉरेंसिक विभाग की फील्ड यूनिट बुलाकर जांच पड़ताल कराई गई। एसपी सिटी ने बताया कि परिजनों से तहरीर मिलते ही केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हत्यारोपियों की तलाश में नागफनी पुलिस की तीन टीम के साथ ही एसओजी और सर्विलांस सेल को भी लगाया गया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Moradabad Moradabad News Moradabad Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |