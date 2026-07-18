बलरामपुर में सुनवाई के दौरान जज की बिगड़ी तबीयत, भरी कोर्ट में पड़ा हार्ट अटैक, लखनऊ रेफर
बलरामपुर में सुनवाई के दौरान अचानक से जज की तबीयत बिगड़ गई। भरी कोर्ट में जज को हार्ट अटैक पड़ गया। इसके बाद वकील और अधिकारियों ने आनन-फानन में जज को अस्पताल में भर्तीकराया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया।
Balrampur News: बलरामपुर न्यायालय परिसर में शनिवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अवधेश कुमार द्वितीय की अदालत में वादों की सुनवाई के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीने में तेज दर्द और बेचैनी महसूस होने पर न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं न्यायालय कर्मियों ने तत्काल संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचाया। वहां चिकित्सकों की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। जांच रिपोर्ट में माइनर हार्ट अटैक की पुष्टि होने के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर करीब दो बजे विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार द्वितीय अपनी अदालत में नियमित रूप से वादों की सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें अचानक सीने में दर्द और घबराहट महसूस हुई। उनकी स्थिति बिगड़ते देख न्यायालय में मौजूद अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने तत्काल सुनवाई की प्रक्रिया रोककर उन्हें जिला अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं में चिंता का माहौल बन गया।
डॉक्टरों ने जांच के लिए लिया सैंपल
संयुक्त जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम ने उनका प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया। आवश्यक जांच के लिए सैंपल भेजे गए। जांच रिपोर्ट आने पर वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. ए.के. यादव, फिजिशियन डॉ. अभिनव श्रीवास्तव तथा इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. अनिल यादव की टीम ने परीक्षण के बाद माइनर हार्ट अटैक की पुष्टि की। चिकित्सकों ने बताया कि मरीज की स्थिति फिलहाल नियंत्रित है, लेकिन हृदय रोग विशेषज्ञ की निगरानी और उच्च स्तरीय उपचार की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है।
फतेहपुर के रहने वाले हैं जज
कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेश्वर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मियों की तत्परता से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने लखनऊ रेफर कर दिया। विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार द्वितीय का जन्म 18 जून 1981 को फतेहपुर जनपद में हुआ था। उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति तिथि 30 जून 2041 है। उनके अस्वस्थ होने की सूचना मिलते ही न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और शुभचिंतकों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।