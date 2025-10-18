दीपावली पर घर जाने की खुशी मातम में बदली, वैन-बस की टक्कर में 3 की मौत; 10 घायल

संक्षेप: बरेली में हुए इस हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि 10 लोग घायल हैं। बाहर काम करने वाले ये लोग दीपावली पर अपने घरों को लौट रहे थे।वे खुश थे लेकिन हादसे की वजह से अचानक चीख पुकार मच गई। लोगों की खुशियां मातम में बदल गईं।

Accident in Bareilly: वे दीपावली पर घर जा रहे थे। खुश थे लेकिन बरेली के भुता थाना क्षेत्र के बीसलपुर मार्ग पर उनकी खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। इको वेन और बस के बीच एक टक्कर हुई और चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। इस हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबलेंस मंगाई और घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने हादसे में मारे गए लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

यह हादसा, शुक्रवार की रात करीब डेढ़ बजे के आसपास हुआ। मिली जानकारी के अनुसार वैन और सेटेलाइट बस बरेली से पीलीभीत के बीसलपुर की ओर जा रही थी। बाहर काम करने वाले, दीपावली पर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच टक्कर हो गई। माना जा रहा है कि ओवरटेकिंग के चक्कर में यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। टक्कर होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे के बाद किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। आनन-फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को वहां से निकालकर, एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया।

बताया जा रहा है कि वैन में सवार कुछ लोगों को निकालने के लिए कटर से गाड़ी काटनी पड़ी। वैन में कुल 12 लोग सवार थे। मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद इनमें से नौ लोगों को अस्पताल भेजा गया। एक व्यक्ति खुद उतरकर चला गया। जबकि दो लोग वैन की सीट में फंस गए थे।