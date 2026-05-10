80 साल के दूल्हे और 75 की दुल्हन का साथ खत्म, साल भर भी नहीं टिक सका निकाह, दोनों ने लिया तलाक
बिजनौर में उम्र के आखिरी पड़ाव में एक बुजुर्ग ने शादी की। 80 साल के दूल्हा और 75 की साल दुल्हन का साथ ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। निकाह के साल भीतर ही दोनों में खटपट शुरू हो गई। अब दोनों ने अपनी-अपनी राहें अलग कर ली हैं।
Bijnor News: यूपी के बिजनौर से अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां उम्र के आखिरी पड़ाव में एक-दूसरे का सहारा बनने के लिए 80 साल के बुजुर्ग ने 75 साल की महिला के साथ निकाह किया। लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों की शादी ज्यादा दिनों टिक नहीं पाई। अब दोनों ने मर्जी से एक-दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। दोनों के बीच अब तलाक हो गया है। नहटौर क्षेत्र के एक गांव निवासी 80 साल के बुजुर्ग ने 75 वर्षीय महिला से मार्च 2025 में निकाह किया था। निकाह में दोनों पक्षों के परिजनों की सहमति थी।
उम्र के आखिरी पड़ाव में एक-दूसरे का सहारा बनने के लिए वह दोनों निकाह के बंधन में बंधे बुजुर्ग दंपति के बीच अचानक अनबन शुरू हो गई। शादी को सालभर भी नहीं हुआ कि नौबत तलाक तक पहुंच गई। ग्रामीणों के अनुसार दोनों पक्षों में सुलह समझौते की कई बार कोशिशें की गईं लेकिन बात नहीं बनी। बताया गया है कि बुजुर्ग पति द्वारा पत्नी को मनाने के लिए काफी मिन्नतें भी की गईं लेकिन समझौता नहीं हो सका। इस पर बुजुर्ग पति ने भारी मन से पत्नी को उसकी इच्छा अनुसार तलाक दे दिया। निकाह के साथ उनका रिश्ता भी टूट गया। ग्राम प्रधान ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। आपसी सहमति से दोनों पक्षों में मामला समाप्त हो गया।
पंचायत के फैसले से प्रेमी युगल का होगा निकाह
वहीं दूसरी ओर देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेम प्रसंग के मामले में शुक्रवार को पंचायत के फैसले से दोनों पक्ष सहमत हो गए। इसमें प्रेमी युगल के निकाह कराने का निर्णय लिया गया। इसके बाद मामला शांत हो गया। पंचायत के फैसले से युवती और युवक दोनों पक्ष संतुष्ट नजर आए। वहीं पुलिस ने युवक का शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया।बताया जा रहा है कि युवक कुशीनगर जनपद के तमकुही थाना क्षेत्र का निवासी है। वह देर शाम अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा था। इसकी जानकारी होने पर युवती के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी।
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने चली गई, जहां गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच देर तक पंचायत चलती रही, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब युवती, युवक से निकाह करने की जिद पर अड़ गई। युवती की शादी करीब पांच वर्ष पूर्व खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी तथा उसकी पांच माह की एक बच्ची भी है। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा देकर उससे संबंध बनाया था। वहीं युवती का पति भी उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को गांव में हुई पंचायत में आपसी सहमति से दोनों के निकाह का फैसला किया गया। इसके बाद मामला शांत हो गया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।