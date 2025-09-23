journey to Govardhan, Barsana Gokul will be easier for visitors to Braj; new roads and highways will be built in Mathura ब्रज आने वालों के लिए गोवर्धन, बरसाना, गोकुल की राह होगी आसान, मथुरा में बनेंगे नए मार्ग और हाईवे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
journey to Govardhan, Barsana Gokul will be easier for visitors to Braj; new roads and highways will be built in Mathura

ब्रज आने वालों के लिए गोवर्धन, बरसाना, गोकुल की राह होगी आसान, मथुरा में बनेंगे नए मार्ग और हाईवे

उत्तर प्रदेश में ब्रज आने वालों के लिए गोवर्धन, बरसाना और गोकुल की राह  आसान होगी। मथुरा के नए मार्ग और हाईवे का निर्माण किया जाएगा। विजन-2030 योजना के अंतर्गत हर धार्मिक स्थल को एक-दूसरे से जोड़ा जाएगा।

Deep Pandey मथुरा। राजीव अग्रवालTue, 23 Sep 2025 06:16 AM
ब्रज आने वालों के लिए गोवर्धन, बरसाना, गोकुल की राह होगी आसान, मथुरा में बनेंगे नए मार्ग और हाईवे

ब्रज आने वालों के लिए गोवर्धन, बरसाना, गोकुल जैसे तीर्थ स्थलों तक जाने की राह आसान होगी। भगवान श्रीकृष्ण की जन्म और लीला भूमि मथुरा के नए मार्ग और हाईवे का निर्माण किया जाएगा। विजन-2030 योजना के अंतर्गत हर धार्मिक स्थल को एक-दूसरे से जोड़ा जाएगा।

आने वाले वर्षों में कन्हैया की नगरी विकास में अयोध्या और काशी के साथ खड़ी नजर आएगी। विजन-2030 में मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, वृंदावन के धार्मिक स्थलों तक पहुंचने के लिए आवागमन के साधनों को सुगम बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। हर धार्मिक स्थल को एक-दूसरे से जोड़ने के साथ क्षेत्रीय लोगों के लिए भी यहां पहुंचने के साधन विकसित किए जा रहे हैं। यहां राज्य ही नहीं केंद्र सरकार की भी अनेक योजनाएं दृष्टि से क्रियान्वित की जा रही है। मथुरा में 8 हजार करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं पर काम हो रहा है, जबकि आने वाले समय में मथुरा और वृंदावन में कई योजना शुरु होने जा रही है। मथुरा में साल दर साल पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है।

गिरिराजजी और राधारानी के भक्तों को होगा लाभ

आगरा की ओर से गिरिराजजी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नया हाईवे निर्माण की योजना है। हिंदुस्तान कालेज से नया फोरलेन बाइपास बनेगा। 47 किलो मीटर लंबे इस बाइपास मार्ग पर 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गोवर्धन से बरसाना जाने के लिए 25 किमी लंबा फोरलेन बाइपास बनेगा। इसके निर्माण पर 170 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा भूमि खरीद पर 150 करोड़ व पेड़ों के कटान के लिए 30 करोड़ की राशि वन विभाग को दी जाएगी।

विजन 2030-प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाएं :

-यमुना पार से कंस किला के लिए एलिवेटिड रोड और पार्किंग

-मसानी चौराहे पर फ्लाईओवर

-धौली प्याऊ और रेलवे ग्राउंड के निकट रेवले फाटक पर भी फ्लाईओवर

-नए बस स्टैंड पर फ़्लाईओवर

-जवाहर बाग में कृष्ण लोक पार्क निर्माण

-राधा रानी के अष्ठसखियों के मंदिरों का संपर्क मार्ग निर्माण

-ब्रज-84 कोस परिक्रमा मार्ग व पड़ाव स्थल के विकास

-पागल बाबा चौराहा पर फ्लाईओवर

- गोवर्धन के लिए हिन्दुस्तान कालेज से फॉरलेन मार्ग निर्माण

ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ एसबी सिंह ने बताया कि मथुरा के विकास के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जबकि कई बड़ी योजनाएं जल्द धरातल पर उतरेंगी। हमारा प्रयास है कि मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुविधाजनक हो।

