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कासगंज से लखनऊ का सफर आसान; रोज दौड़ेगी ऐशबाग एक्सप्रेस, जानें कितने स्टॉपेज?

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, पीलीभीत/बदायूं
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कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस का रविवार को शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्रियों बीएल वर्मा और जितिन प्रसाद ने हरी झंडी दिखाई। ट्रेन से बदायूं, बरेली, पीलीभीत और लखनऊ के यात्रियों को राहत मिलेगी। 27 जुलाई से यह रोजाना एलएचबी रेक और एसी चेयर कार सहित 16 कोचों के साथ चलेगी।

Union Minister of State Jitin Prasada inaugurating the Kasganj-Aishbagh Express train
कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद

कासगंज से बदायूं-बरेली-पीलीभीत होते हुए लखनऊ तक जाने वाली कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 15312/15311) का रविवार को बदायूं में केंद्रीय मंत्री बीएलवर्मा और पीलीभीत में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। पूरनपुर में ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि रेल सेवा शुरू होने से विद्यार्थियों, व्यापारियों, किसानों, नौकरीपेशा लोगों और मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की सोच का हिस्सा है। कहा कि पूरनपुर से अमृतसर (पंजाब) के लिए ट्रेन चलाने की मांग लगातार की जा रही है। इस मांग को लेकर जल्द ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर प्रस्ताव रखा जाएगा। उधर, बदायूं में ट्रेन के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि बदायूं से दिल्ली के बाद लखनऊ के लिये सीधी ट्रेन मिलना बड़ी सौगात है। ट्रेन प्रतिदिन सुबह लखनऊ जायेगी और शाम तक लौट आएगी।

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ट्रेन में एसी कोच

आज (27 जुलाई) से नियमित गाड़ी संख्या 15312/15311 कासगंज-ऐशबाग-कासगंज दैनिक एक्सप्रेस का संचालन होगा। यह गाड़ी दोनों दिशाओं में एलएचबी रेक के साथ संचालित होगी, जिसमें एक पावर कार, एक एसएलआर, चार अनारक्षित द्वितीय श्रेणी, नौ नॉन एसी चेयर कार एवं एक वातानुकूलित चेयर कार सहित कुल 16 कोच लगाए गये हैं।

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जानें ट्रेन का शेड्यूल

सुबह 06:15 बरेली से चलकर रात 8:10 बजे तक लौटेगी ट्रेन: गाड़ी संख्या 15312 कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस कासगंज से प्रातः 04:20 प्रस्थान कर बदायूं 05:25, बरेली जंक्शन 06:15, इज्जतनगर 06:37, पीलीभीत 07:40, पूरनपुर 08:40, मैलानी 09:30, गोला गोकरननाथ 09:50, लखीमपुर 10:26, सीतापुर जंक्शन 10:52, ऐशबाग जंक्शन 13:00 बजे पहुंचेगी एवं वापसी में गाड़ी संख्या 15311 ऐशबाग जंक्शन से 14:00 बजे प्रस्थान कर, सीतापुर जंक्शन 15:20, लखीमपुर 16:10, गोला गोकरननाथ 16:40, मैलानी 17:25, पूरनपुर 17:52, पीलीभीत 18:45, इज्जतनगर 19:35, बरेली जंक्शन 20:10, बदायूं 21:10, कासगंज जंक्शन रात्रि 22:40 बजे पहुंचेगी।

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