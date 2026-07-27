कासगंज से लखनऊ का सफर आसान; रोज दौड़ेगी ऐशबाग एक्सप्रेस, जानें कितने स्टॉपेज?

कासगंज से बदायूं-बरेली-पीलीभीत होते हुए लखनऊ तक जाने वाली कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 15312/15311) का रविवार को बदायूं में केंद्रीय मंत्री बीएलवर्मा और पीलीभीत में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। पूरनपुर में ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि रेल सेवा शुरू होने से विद्यार्थियों, व्यापारियों, किसानों, नौकरीपेशा लोगों और मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की सोच का हिस्सा है। कहा कि पूरनपुर से अमृतसर (पंजाब) के लिए ट्रेन चलाने की मांग लगातार की जा रही है। इस मांग को लेकर जल्द ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर प्रस्ताव रखा जाएगा। उधर, बदायूं में ट्रेन के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि बदायूं से दिल्ली के बाद लखनऊ के लिये सीधी ट्रेन मिलना बड़ी सौगात है। ट्रेन प्रतिदिन सुबह लखनऊ जायेगी और शाम तक लौट आएगी।