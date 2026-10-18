आटा मिल पर विज्ञापन लेने गए पत्रकार से विवाद, हमलावरों ने पीट-पीटकर मार डाला, चार पर मुकदमा
हापुड़ में आटा मिल में विज्ञापन लेने गए एक पत्रकार का विवाद हो गया। मिल में ही हमलावरों ने पत्रकार को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। घायल पत्रकार को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।
Hapur Murder: हापुड़ जिले में एक आटा मिल पर रविवार को विज्ञापन को लेकर हुए विवाद में एक दैनिक अखबार के पत्रकार के साथ मारपीट कर दी गई। जिसमें पत्रकार की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। मृतक के दमाद ने चार नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने बेरहमी से मारपीट कर पत्रकार की हत्या कर दी। सूचना पर पत्रकार और काफी संख्या में लोगों ने अस्पताल पहुंचकर रोष व्यक्त किया। कई थानों की फोर्स के साथ एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
असौड़ा महल के पास के निवासी डॉ. शाहरुख ने थाना हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 18 अक्टूबर की दोपहर उसकी पत्नी ने फोन कर बताया कि उसके ससुर जनवाणी के संवाददाता नसीम अहमद की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी है। सीएचसी पहुंचने पर सलाउद्दीन, मुस्तकीम, मोनिका व शहाना ने बताया कि वह लोग नसीम अहमद के साथ अशोक कुमार गुप्ता आटा मिल वालों के यहां विज्ञापन लेने गए थे। जैसे ही वह लोग वहां पहुंचे तो वहां मौजूद इंद्रलोक कॉलोनी निवासी अशोक कुमार गुप्ता, उनका पुत्र कपिल, सर्वोदय कालोनी निवासी नरेश कुमार व चार पांच अज्ञात लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की।
नवंबर में पत्रकार की बेटी की है शादी
नसीम अहमद ने उन्हें गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने नसीम अहमद को बेरहमी से लात-घूसों से पीटा। आरोपियों ने नसीम अहमद के शरीर पर जानलेवा प्रहार किए और उनके सीने पर बेरहमी से घूंसे मारे। पिटाई के कारण घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। बताया गया कि नसीम अहमद की छोटी पुत्री मंतशा का रिश्ता गाजियाबाद निवासी युवक से तय हुआ है। 14 नवंबर को उसकी शादी है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
घटना को लेकर क्या बोले एसपी
इस संबंध में एसपी मधुबन कुमार सिंह ने बताया, एक दैनिक अखबार के पत्रकार एक फ्लोर मिल पर विज्ञापन लेने गए थे। बताया गया कि यहां उनके साथ मारपीट हुई है। अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई है। तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़ित की तहरीर पर चार नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।