यूपी के इस जिले में पत्रकार की दिनदाड़े हत्या, जल निकासी विवाद में पीट-पीटकर मार डाला

यूपी के गोरखपुर में एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। नाली से जल निकासी के विवाद में शुक्रवार की सुबह साढ़े 10 बजे के करीब आरोपियों ने पीट-पीटकर पत्रकार को इस तरह घायल किया कि उनमी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पत्रकार अग्निवेश सिंह बुरी तरह से घायल थे। उन्हें आनन-फानन में गोरखपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पत्रकार अग्निवेश सिंह की मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर जिला अस्पताल पर बड़ी संख्या में पत्रकार और अग्निवेश सिंह के जानने वाले जुट गए। उन्होंने पुलिस से मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की।

उधर, पत्रकार की हत्या की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मीडिया जगत के लोग जिला अस्पताल पर जुट गए। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष ओंकार धर द्विवेदी के अलावा पूर्व अध्यक्ष रितेश मिश्र सहित तमाम पत्रकारों ने जिला अस्पताल पहुंचकर पत्रकार अग्निवेश के निधन पर शोक जताया और उनके हत्यारोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से मिलकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम गठित करने की मांग की। इस पर सीएमओ ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मेडिकल टीम का गठन कर दिया।