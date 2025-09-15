रेल यात्रियों को झटका: अमरनाथ, राप्ती गंगा एक्सप्रेस समेत चार दिन बीस ट्रेनें रहेंगी रद, 51 प्रभावित

रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। गोरखपुर-गोंडा रेलखंड में थर्ड रेल लाइन और गोरखपुर-आनंद नगर रेलखंड में होने वाले नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेन संचालन प्रभावित रहेगा।

रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। गोरखपुर-गोंडा रेलखंड में थर्ड रेल लाइन और गोरखपुर-आनंद नगर रेलखंड में होने वाले नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेन संचालन प्रभावित रहेगा। 23 से 26 सितंबर तक चार दिन के लिए प्री व नॉन इंटरलाकिंग कार्य होगा। इससे मुरादाबाद रूट की अमरनाथ, राप्ती गंगा समेत बीस ट्रेनें रद्द रहेंगी। इससे कुल 51 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

गोरखपुर-गोंडा और आनंद विहार रेलखंड में शुरू होने वाले इंटरलॉकिंग कार्य को देखते हुए प्रशासन ने रेल यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। पूर्वोत्तर, बिहार से चलने वाली मुरादाबाद रूट की ट्रेनों के संचालन में फेरबदल किया गया है। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता के अनुसार चार दिन के लिए होने वाले इंटरलॉकिंग के काम पर असर पड़ेगा। इससे मुरादाबाद रूट की बीस ट्रेनें रद की गई हैं, जबकि 17 ट्रेनों को रूट डायवर्जन व एक गाड़ी को शार्ट टर्मिनेट व अन्य 13 ट्रेनों को मूल स्टेशनों से देरी से चलाया जाएगा।

ट्रेन नंबर कहां से कहां तक किस दिन रद्द रहेंग गाड़ियां फेरा 04653 न्यूजलपाई गुड़ी-अमृतसर 26 सितंबर एक 04654 अमृतसर-न्यूजलपाई गुड़ी 24 सितंबर एक 12587-88 गोरखपुर-जम्मू 22 व 27 सितंबर एक 15098-97 जम्मू-भागलपुर 23 व 25 सितंबर एक 14009-10 बापूधाम-आनंद विहार 23 व 25 और 22 व 24 दो 15005--06 राप्तीगंगा 22 व 26 और 25 व 30 सितंबर दो 15002-01 राप्तीगंगा 27 और 29 सितंबर एक 15057-58 गोरखपुर-आनंद विहार 25 और 24 सितंबर एक 22423-24 गोरखपुर-अमृतसर 22 व 21 सितंबर एक 15273-74 सत्याग्रह 23 से 27 और 23 से 28 सितंबर छह 15530-29 आनंद विहार-सहरसा 25 और 24 सितंबर एक

रूट बदलकर चलने वाली ट्रेनें गरीब रथ-12212, मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति-12557, बाघ एक्सप्रेस-13019-20, आनंद विहार से राधिकापुर-14012, जनसाधारण एक्सप्रेस-14617-18, शहीद एक्सप्रेस-14673-74, पुरबिया एक्सप्रेस-15280, लोहित एक्सप्रेस-15653 व 15651, पोरबंदर एक्सप्रेस-19269 व अंत्तयोदय एक्सप्रेस-22551,जननायक-15212,अमृतसर-सहरसा-15530,चंडीगढ़-डिब्रूगढ़-15904

गोंडा में शार्ट टर्मिनेट- 15006 देहरादून-गोरखपुर- 23 सितंबर

मूल स्टेशनों से देरी से चलने वाली ट्रेनें