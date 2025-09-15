jolt to railway passengers Twenty trains including Amarnath Rapti Ganga will be cancelled for four days 51 affected रेल यात्रियों को झटका: अमरनाथ, राप्ती गंगा एक्सप्रेस समेत चार दिन बीस ट्रेनें रहेंगी रद, 51 प्रभावित, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। गोरखपुर-गोंडा रेलखंड में थर्ड रेल लाइन और गोरखपुर-आनंद नगर रेलखंड में होने वाले नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेन संचालन प्रभावित रहेगा।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाताMon, 15 Sep 2025 11:05 PM
रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। गोरखपुर-गोंडा रेलखंड में थर्ड रेल लाइन और गोरखपुर-आनंद नगर रेलखंड में होने वाले नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेन संचालन प्रभावित रहेगा। 23 से 26 सितंबर तक चार दिन के लिए प्री व नॉन इंटरलाकिंग कार्य होगा। इससे मुरादाबाद रूट की अमरनाथ, राप्ती गंगा समेत बीस ट्रेनें रद्द रहेंगी। इससे कुल 51 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

गोरखपुर-गोंडा और आनंद विहार रेलखंड में शुरू होने वाले इंटरलॉकिंग कार्य को देखते हुए प्रशासन ने रेल यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। पूर्वोत्तर, बिहार से चलने वाली मुरादाबाद रूट की ट्रेनों के संचालन में फेरबदल किया गया है। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता के अनुसार चार दिन के लिए होने वाले इंटरलॉकिंग के काम पर असर पड़ेगा। इससे मुरादाबाद रूट की बीस ट्रेनें रद की गई हैं, जबकि 17 ट्रेनों को रूट डायवर्जन व एक गाड़ी को शार्ट टर्मिनेट व अन्य 13 ट्रेनों को मूल स्टेशनों से देरी से चलाया जाएगा।

ट्रेन नंबरकहां से कहां तककिस दिन रद्द रहेंग गाड़ियांफेरा
04653 न्यूजलपाई गुड़ी-अमृतसर26 सितंबरएक
04654 अमृतसर-न्यूजलपाई गुड़ी24 सितंबरएक
12587-88 गोरखपुर-जम्मू22 व 27 सितंबरएक
15098-97 जम्मू-भागलपुर23 व 25 सितंबरएक
14009-10 बापूधाम-आनंद विहार23 व 25 और 22 व 24दो
15005--06 राप्तीगंगा22 व 26 और 25 व 30 सितंबरदो
15002-01राप्तीगंगा27 और 29 सितंबरएक
15057-58गोरखपुर-आनंद विहार25 और 24 सितंबरएक
22423-24 गोरखपुर-अमृतसर22 व 21 सितंबरएक
15273-74 सत्याग्रह23 से 27 और 23 से 28 सितंबरछह
15530-29 आनंद विहार-सहरसा25 और 24 सितंबरएक

रूट बदलकर चलने वाली ट्रेनें

गरीब रथ-12212, मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति-12557, बाघ एक्सप्रेस-13019-20, आनंद विहार से राधिकापुर-14012, जनसाधारण एक्सप्रेस-14617-18, शहीद एक्सप्रेस-14673-74, पुरबिया एक्सप्रेस-15280, लोहित एक्सप्रेस-15653 व 15651, पोरबंदर एक्सप्रेस-19269 व अंत्तयोदय एक्सप्रेस-22551,जननायक-15212,अमृतसर-सहरसा-15530,चंडीगढ़-डिब्रूगढ़-15904

  • गोंडा में शार्ट टर्मिनेट- 15006 देहरादून-गोरखपुर- 23 सितंबर

मूल स्टेशनों से देरी से चलने वाली ट्रेनें

  • बाघ एक्सप्रेस-काठगोदाम- 90 मिनट
  • मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति- मुजफ्फरपुर- तीन दिन- 210 व 90 मिनट
  • डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ - डिब्रूगढ़-210 मिनट
  • न्यूजलपाई गुड़ी-आनंद विहार- न्यूजलपाई से 60 मिनट
  • अवध आसाम-डिब्रूगढ से 90 मिनट व 210 मिनट
  • गरीब रथ- मुजफ्फरपुर से 240 मिनट
  • अवध आसाम-लालगढ़ से 180 मिनट
  • जम्मू से बरौनी- जम्मू से 240 मिनट
  • आनंद विहार से कामाख्या- आनंद विहार से 220 मिनट
  • आनंद विहार से मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति- आनंद विहार से 120 मिनट
  • जननायक एक्सप्रेस- डिब्रूगढ़ से 120 मिनट
Moradabad News Railway News Up Latest News
