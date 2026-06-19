इस शहर के ढाई लाख बिजली उपभोक्ताओं को झटका, बिल पर मिलने वाली 10 प्रतिशत रियायत हो सकती है खत्म
ग्रेटर नोएडा के बिजली उपभोक्ताओं को बीते चार साल से बिजली बिल में मिल रही 10 फीसदी रियायत समाप्त हो सकती है। इससे ग्रेटर नोएडा में रहने वाले 2.5 लाख से ज्यादा उपभोक्ता प्रभावित होंगे।
Electiricity News: यूपी के ढाई लाख बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। ग्रेटर नोएडा में बीते चार साल से बिजली बिल में जो 10 फीसदी रियायत दी जा रही थी, उसे अब समाप्त किया जा सकता है। ऐसा नियामक आयोग द्वारा नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) के टैरिफ व उपभोक्ताओं के बकाया निर्धारण से जुड़े पुनरीक्षण आदेश की वजह से हुआ है। उपभोक्ता परिषद ने शुक्रवार को इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए फैसले पर पुनर्विचार के लिए लोकमहत्व याचिका दायर की है।
ग्रेटर नोएडा के उपभोक्ताओं को यह रियायत इसलिए दी जाती थी क्योंकि एनपीसीएल पर उपभोक्ताओं का तकरीबन 1500 करोड़ रुपये बकाया था। आयोग के आदेश के बाद इसी बकाया रकम के एवज में बिलों में 10 प्रतिशत की रियायत दी जाती थी। शुक्रवार को जारी पुनरीक्षण आदेश में इस बकाया रकम को 593 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जानकारों के मुताबिक, एनपीसीएल के बाद अब बाकी बिजली कंपनियां भी इसी आधार पर अपने बकाया का पुनरीक्षण करवाएंगी। बाकी बिजली कंपनियों पर तकरीबन 51 हजार करोड़ रुपये बकाया है।
उपभोक्ताओं के सामने खड़ा हो सकता है संकट
उपभोक्ता परिषद ने इस आदेश पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि इस फैसले से आने वाले समय में उपभोक्ताओं के लिए बड़ा संकट खड़ा होगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि आदेश में वर्ष 2023-24 के लिए पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित लगभग 1500.63 करोड़ रुपये के सरप्लस को पुनरीक्षण के बाद घटाकर 593.81 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे एनपीसीएल द्वारा दी जा रही 10 प्रतिशत रियायत तो समाप्त होने और भविष्य में बिजली दरों में इजाफे की संभावना बन सकती है। बाकी बिजली कंपनियों पर 51 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं। बीते छह साल से लगातार बिजली दरों में बढ़ोतरी न होने के पीछे यह एक बड़ी वजह थी। इन कंपनियों का भी बकाया कम होने का असर बिजली कंपनियों पर पड़ सकता है।
सरकार से हस्तक्षेप की मांग
उपभोक्ता परिषद ने इस मामले में राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। अवधेश ने कहा कि सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे और इस आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में प्रभावी पैरवी करके उपभोक्ता हितों की रक्षा करे। आयोग से भी अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि आयोग राज्य सरकार को सलाह दे कि वह इसे गंभीरता से ले अन्यथा अनेकों फैसले प्रभावित होंगे। उपभोक्ताओं का नुकसान होगा। अवधेश ने कहा कि एनपीसीएल हर साल 25 करोड़ रुपये मुकदमे पर खर्च करती है और यह रकम बाद में उपभोक्ताओं से ही वसूली जाती है। अवधेश ने कहा कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष एनपीसीएल के एमडी हैं। पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष इसी एसोसिएशन में महासचिव हैं। वह ही शासन में भी ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। ऐसे में हितों के टकराव का भी यह स्पष्ट मामला है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।