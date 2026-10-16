जेल में बंद आजम खां को कोर्ट से झटका, शत्रु संपत्ति के तीनों मुकदमों की अलग-अलग होगी सुनवाई
रामपुर जिले में बंद आजम खां को कोर्ट से झटका लगा है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम की खान की तीन मुकदमों में चल रही सुनवाई को एक करने वाली याचिका को रद्द करते हुए लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
रामपुर, विअधि संवाददाता। रामपुर जिला जेल में बंद आजम खां को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आजम खां की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आजम खां की शत्रु संपत्ति के तीन मुकदमों को एक करने की अर्जी पर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए लोअर कोर्ट का फैसला बराकरार रखा। यानि तीनों मामलों के ज्वाइंट ट्रायल के बजाय अलग-अलग सुनवाई होगी।
कलक्ट्रेट के रिकार्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद की ओर से सिविल लाइंस थाने में नौ मई 2020 को केस दर्ज कराया गया था। इसमें पहले लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद और अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट हुई थी। यह शत्रु संपत्ति आजम खां के जौहर विवि के आसपास थी, जो इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी विभाजन के समय देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। वर्ष 2006 में यह संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर ली गई थी।
राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में फटे मिले थे पन्ने
भूमि के रिकार्ड की जांच करने पर पता चला था कि राजस्व विभाग के रिकार्ड में फर्जीवाड़ा कर शत्रु संपत्ति को खुर्दबुर्द करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया था। रिकार्ड के पन्ने फटे हुए मिले थे। इसमें आजम खां, उनकी पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला समेत जौहर ट्रस्ट के अन्य सदस्य आरोपित बनाए गए। ट्रस्ट में अधिकतर सदस्य आजम खां के परिवार के हैं। इस मुकदमे में सेवानिवृत्त कलक्ट्रेट कर्मचारी भगवंत भी आरोपी हैं, जो सरकारी गवाह बन चुके हैं। उनके बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में अग्रिम विवेचना की थी, जिसके बाद आजम खां पर मुकदमे में आइपीसी की तीन धाराएं 467, 471 और 201 बढ़ाते हुए पूरक आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके अलावा शत्रु संपत्ति के दो मुकदमे वर्ष 2019 में दर्ज हुए थे, जो अजीमनगर थाने और शहर कोतवाली में दर्ज हैं।
तीनों मुकदमों की सुनवाई एक करने को दिया था प्रार्थना पत्र
तीनों मुकदमों की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। आजम खां की ओर से तीनों मुकदमों को एक करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे पूर्व में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया था। जिस पर दोनों पक्षों की पूर्व में बहस हो गई थी। पत्रावली वास्ते आदेश सुरक्षित कर लिया गया था। जिस पर शुक्रवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया।
क्या बोलीं एडीजीसी क्राइम
एडीजीसी क्राइम सीमा सिंह राणा का कहना है कि शत्रु संपत्ति से जुड़े तीन मुकदमों के ज्वाइंट ट्रायल कराने संबंधित आजम खां के रिवीजन को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट पिंकू कुमार की कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है। यानि, अब तीनों ही मुकदमों की सुनवाई अलग-अलग चलेगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।