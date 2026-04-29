यूपी में घर खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को झटका, फ्लैट की कीमतों में कटौती का प्रस्ताव रोका
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के बोर्ड ने इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने से पहले विस्तृत परीक्षण कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 7000 हजार खाली पड़े फ्लैट्स की कीमतों में 15% तक कटौती के प्रस्ताव को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
UP Government: यूपी में आवासीय योजनाओं के तहत जमीन की कीमतों में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के बोर्ड ने इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने से पहले विस्तृत परीक्षण कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 7000 हजार खाली पड़े फ्लैट्स की कीमतों में 15% तक कटौती के प्रस्ताव को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जिससे घर खरीदने की उम्मीद लगाए लोगों को झटका लगा है।
बोर्ड बैठक में तय किया गया कि जमीन की कीमतें नई कास्टिंग गाइडलाइन के अनुसार ही तय होंगी। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है, जो यह जांच करेगी कि कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव नियमों के अनुरूप है या नहीं। अधिकारियों के अनुसार, जहां आवास विकास परिषद की जमीन की कीमतें डीएम सर्किल रेट से पहले ही ज्यादा हैं, वहां कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। वहीं, जहां कीमतें कम हैं, वहां बढ़ोतरी की जा सकती है। कमेटी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
फ्लैट सस्ते करने का प्रस्ताव भी रुका
करीब 7000 फ्लैट्स की बिक्री को गति देने के लिए 15% तक कीमत घटाने का प्रस्ताव भी बोर्ड के सामने रखा गया था, लेकिन इसे भी फिलहाल रोक दिया गया है। अब कमेटी यह परीक्षण करेगी कि संबंधित योजनाओं में फ्लैट्स की शुरुआती बुकिंग किस दर पर हुई थी। नियम के अनुसार, वर्तमान में दी जाने वाली छूट के बाद भी कीमतें शुरुआती बुकिंग दर से कम नहीं हो सकतीं। इसी आधार पर हर योजना की अलग-अलग समीक्षा की जाएगी।
10-15 साल पुराने 7000 फ्लैट अब भी खाली
प्रदेश के कई शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर सहित अन्य में आवास विकास परिषद के 7000 से अधिक फ्लैट्स आज भी खाली पड़े हैं। इनमें से करीब 2333 फ्लैट अकेले लखनऊ में हैं, जबकि लगभग 800 फ्लैट लखनऊ के मुन्नू खेड़ा क्षेत्र में स्थित हैं। अवध विहार और वृंदावन योजना में भी बड़ी संख्या में फ्लैट रिक्त हैं।इन फ्लैट्स में 1 बीएचके से लेकर 4 बीएचके तक के विकल्प मौजूद हैं, जिनकी कीमत 8.30 लाख रुपये से लेकर 96 लाख रुपये तक है। इनमें लगभग 90% फ्लैट 2 बीएचके और 3 बीएचके श्रेणी के हैं।
कई जिलों की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं पर ब्रेक
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने प्रदेश के कई जिलों में प्रस्तावित नई आवासीय योजनाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है। परिषद की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन योजनाओं का दोबारा परीक्षण किया जाए, ताकि जमीन, लागत और व्यवहारिकता से जुड़े सभी पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन हो सके। बोर्ड के इस फैसले के बाद अब संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे योजनाओं से जुड़ी पूरी जानकारी जमीन के अधिग्रहण, अनुमानित खर्च, विकास कार्यों और संभावित लाभ का विस्तृत खाका तैयार करें। इसके बाद ही इन प्रस्तावों को अगली बोर्ड बैठक में दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा। परिषद के अधिकारियों के अनुसार बस्ती, प्रयागराज, सहारनपुर, संत कबीर नगर और बरेली समेत कई जिलों में नई आवासीय योजनाओं के प्रस्ताव रखे गए थे। हालांकि बोर्ड ने इन पर तत्काल आगे बढ़ने के बजाय गहन समीक्षा को प्राथमिकता दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोबारा परीक्षण से योजनाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, साथ ही भविष्य में किसी तरह की वित्तीय या प्रशासनिक अड़चन से भी बचा जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।