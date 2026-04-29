यूपी में घर खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को झटका, फ्लैट की कीमतों में कटौती का प्रस्ताव रोका

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के बोर्ड ने इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने से पहले विस्तृत परीक्षण कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 7000 हजार खाली पड़े फ्लैट्स की कीमतों में 15% तक कटौती के प्रस्ताव को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

UP Government: यूपी में आवासीय योजनाओं के तहत जमीन की कीमतों में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के बोर्ड ने इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने से पहले विस्तृत परीक्षण कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 7000 हजार खाली पड़े फ्लैट्स की कीमतों में 15% तक कटौती के प्रस्ताव को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जिससे घर खरीदने की उम्मीद लगाए लोगों को झटका लगा है।

बोर्ड बैठक में तय किया गया कि जमीन की कीमतें नई कास्टिंग गाइडलाइन के अनुसार ही तय होंगी। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है, जो यह जांच करेगी कि कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव नियमों के अनुरूप है या नहीं। अधिकारियों के अनुसार, जहां आवास विकास परिषद की जमीन की कीमतें डीएम सर्किल रेट से पहले ही ज्यादा हैं, वहां कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। वहीं, जहां कीमतें कम हैं, वहां बढ़ोतरी की जा सकती है। कमेटी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

फ्लैट सस्ते करने का प्रस्ताव भी रुका करीब 7000 फ्लैट्स की बिक्री को गति देने के लिए 15% तक कीमत घटाने का प्रस्ताव भी बोर्ड के सामने रखा गया था, लेकिन इसे भी फिलहाल रोक दिया गया है। अब कमेटी यह परीक्षण करेगी कि संबंधित योजनाओं में फ्लैट्स की शुरुआती बुकिंग किस दर पर हुई थी। नियम के अनुसार, वर्तमान में दी जाने वाली छूट के बाद भी कीमतें शुरुआती बुकिंग दर से कम नहीं हो सकतीं। इसी आधार पर हर योजना की अलग-अलग समीक्षा की जाएगी।

10-15 साल पुराने 7000 फ्लैट अब भी खाली प्रदेश के कई शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर सहित अन्य में आवास विकास परिषद के 7000 से अधिक फ्लैट्स आज भी खाली पड़े हैं। इनमें से करीब 2333 फ्लैट अकेले लखनऊ में हैं, जबकि लगभग 800 फ्लैट लखनऊ के मुन्नू खेड़ा क्षेत्र में स्थित हैं। अवध विहार और वृंदावन योजना में भी बड़ी संख्या में फ्लैट रिक्त हैं।इन फ्लैट्स में 1 बीएचके से लेकर 4 बीएचके तक के विकल्प मौजूद हैं, जिनकी कीमत 8.30 लाख रुपये से लेकर 96 लाख रुपये तक है। इनमें लगभग 90% फ्लैट 2 बीएचके और 3 बीएचके श्रेणी के हैं।