प्रशासक बने प्रधानों को झटका, शिक्षा विभाग ने छीना ये काम, अभिभावक और सचिव को मिली जिम्मेदारी
प्रशासक बनने के बाद ग्राम प्रधानों से परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील के वितरण का भी काम छीन लिया है। अभी तक मिड डे मील के खाते का संचालन ग्राम प्रधान व स्कूल के प्रधानाध्याक संयुक्त रूप से करते थे।
Gram Pradhan News: पंचायत चुनाव नहीं होने तक ग्राम प्रधानों को भले ही प्रशासनक की जिम्मेदारी दी गई हो लेकिन प्रधानों से एक काम छीन लिया गया है। इससे प्रधानों को तगड़ा झटका लगा है। प्रशासक बनने के बाद ग्राम प्रधानों से परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील के वितरण का भी काम छीन लिया है। अभी तक मिड डे मील के खाते का संचालन ग्राम प्रधान व स्कूल के प्रधानाध्याक संयुक्त रूप से करते थे। अब विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष यानी अभिभावकों को यह काम सौंप दिया गया है।
स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से पत्र जारी कर मिड डे मील खाते के संचालन में बदलाव कर दिया गया है। अब मिड डे मील के वितरण व खाते के संचालन का कार्य संयुक्त रूप से विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष होने के नाते अभिभावक और सचिव के रूप में प्रधानाध्यापक करेंगे। रसोइयों के मानदेय और मिड डे मील बनाने के लिए दी जाने वाली कंटेंजेंसी से कार्य यही कराएंगे।
ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश अध्यक्ष ने जताई नाराजगी
राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा का कहना है कि जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता तब तक ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में कार्य करने का जिम्मा दिया गया है। आखिर बेसिक शिक्षा विभाग यह कैसे तय कर सकता है कि प्रशासक के रूप में काम कर रहे प्रधान मिड डे मील खाते का संचालन नहीं कर सकते। यह हमारे अधिकारों में कटौती की गई है जो किसी भी प्रशासक को बर्दाश्त नहीं है।
स्कूली शिक्षा महानिदेशालय को लिखा गया लेटर
स्कूली शिक्षा महानिदेशालय को इस संबंध में संगठन की ओर से पत्र लिखकर इस व्यवस्था में तत्काल बदलाव किए जाने की मांग की गई है। उन्होंने मांग की है कि ग्राम पंचायतों के प्रशासक के रूप में कार्यरत समस्त ग्राम प्रधानों को पीएम पोषण योजना के तहत मिड डे मील योजना व संयुक्त बैंक खाते के संचालन का जिम्मा दिया जाए। पंचायती राज विभाग व बेसिक शिक्षा विभाग के बीच समन्वय बैठक कर प्रशासक के रूप में ग्राम प्रधानों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। जिससे ग्राम प्रधानों के अधिकारों में कटौती न हो।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।