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दवा कारोबारियों को झटका! यूपी सरकार ने नए थोक दवा लाइसेंस पर लगाई रोक, आदेश जारी

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की आयुक्त डा. रोशन जैकब ने गुरुवार को सभी मंडलों के सहायक आयुक्त (औषधि) और जिलों के औषधि निरीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सत्यापन होने तक पुराने लाइसेंसों का सत्यापन का काम पूरा होने तक नए लाइसेंस जारी न किए जाएं।

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Up Government Order: यूपी में दवा कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधिक प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, जो किसी झटके से कम नहीं है। एफएसडीए ने फिलहाल नए थोक दवा लाइसेंस जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। एफएसडीए के इस आदेश से दवा कारोबारियों में खलबली मच गई है। पुराने लाइसेंसों के सत्यापन का काम पूरा होने तक यह रोक जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की आयुक्त डा. रोशन जैकब ने गुरुवार को सभी मंडलों के सहायक आयुक्त (औषधि) और जिलों के औषधि निरीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी थोक औषधि विक्रय लाइसेंसों का सत्यापन पूरा होने और मुख्यालय से अगले आदेश मिलने तक कोई नया थोक दवा लाइसेंस जारी न किया जाए।

प्रदेश में बीते दिनों में आगरा से लेकर लखनऊ सहित वाराणसी, गाजियाबाद व अन्य इलाकों में नकली दवाओं के बड़े सिंडीकेट का खुलासा हुआ है। हालांकि फर्जीवाड़ा करने वालों का नेटवर्क अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एफएसडीए ने दवा के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए सभी मौजूदा थोक लाइसेंसों का सत्यापन कराया जा रहा है। एफएसडीए आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में भी 9 मार्च और 19 जून को सभी जिलों को पुराने थोक दवा लाइसेंसों का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे। सत्यापन के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।

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गड़बड़ी करने वालों ने परिजनों के नाम से ले लिए लाइसेंस

जांच में पाया गया कि जिन कारोबारियों के थोक दवा लाइसेंस प्रशासनिक आधार पर निरस्त किए जा चुके हैं, उन्हें या उनके निकट संबंधियों को उसी परिसर अथवा आसपास के प्रतिष्ठानों के नाम पर नए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इससे अवैध दवा कारोबार में शामिल प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा है।

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बिलिंग प्वाइंट के रूप में संचालित हो रहे कई प्रतिष्ठान

आदेश में यह भी उल्लेख है कि कई थोक दवा प्रतिष्ठान स्वीकृत परिसर से बाहर कारोबार कर रहे हैं। कुछ प्रतिष्ठान वैध लेनदेन किए बिना केवल बिलिंग प्वाइंट के रूप में संचालित हो रहे हैं, जिससे दवाओं की खरीद-बिक्री की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन अनियमितताओं को देखते हुए एफएसडीए ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पुराने लाइसेंसों का सत्यापन पूरा होने और मुख्यालय से आगे के निर्देश मिलने तक किसी भी नए थोक औषधि विक्रय लाइसेंस को स्वीकृति न दी जाए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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