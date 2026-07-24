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संयुक्त सचिव (मनरेगा) संजय पांडेय सस्पेंड; वित्तीय अनियमितता के आरोप में डिप्टी CM केशव मौर्य का ऐक्शन

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनियमितता, मनरेगा कार्यों में लापरवाही और भारत सरकार के निर्देशों और शासनादेश के उल्लंघन के आरोप में संयुक्त आयुक्त (मनरेगा) संजय कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय, लखनऊ से संबद्ध किया गया है। 

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उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त आयुक्त (मनरेगा) संजय कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर की गई है। शासन के अनुसार, उन्नाव में उपायुक्त (स्वरोजगार), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर तैनाती के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं में संजय कुमार पाण्डेय प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं।

संयुक्त सचिव (मनरेगा) संजय पांडेय सस्पेंड

जारी आदेश में कहा गया है कि उन्होंने मनरेगा लोकपालों का कार्यकाल 15 मार्च 2026 को समाप्त होने के बाद उनके कार्यकाल विस्तार अथवा नवीनीकरण से संबंधित कोई प्रस्ताव या पत्रावली शासन को उपलब्ध नहीं कराई। इसके अलावा संबंधित विशेषज्ञ के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और शासनादेशों का उल्लंघन करने तथा मनरेगा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी पर्यवेक्षण और आवश्यक कार्रवाई न करने के भी आरोप हैं। शासन ने निलंबन अवधि में संजय कुमार पाण्डेय को कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध किया है। साथ ही उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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डिप्टी सीएम के आदेश पर ऐक्शन

इस मामले की जांच के लिए आयुक्त, लखनऊ मंडल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि संजय कुमार पाण्डेय के विरुद्ध आरोपपत्र अलग से तैयार कर उन्हें भेजा जाएगा। जांच में आरोप सिद्ध होने पर नियमानुसार आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही या वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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