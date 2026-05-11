'जॉनी-जॉनी यस पापा' से बच्चे झूठ बोलना सीख रहे; यूपी के मंत्री ने ऐसी अंग्रेजी कविताएं हटाने की मांग की

‘जॉनी जॉनी यस पापा’ जैसी राइम्स को बच्चो में झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ाने वाली बताते हुए योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर अंग्रेजी की कुसंस्कारी कविताओं को हटाने की मांग करेंगे।

योगी सरकार में उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अंग्रेजी की लोकप्रिय नर्सरी राइम्स ‘जॉनी जॉनी यस पापा’ और ‘रेन रेन गो अवे’ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये कविताएं बच्चों के मन में गलत संस्कार और झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ाती हैं। जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों के खिलाफ हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर अंग्रेजी की कुसंस्कारी कविताओं को हटाने की मांग करेंगे। बीते दिनों कानपुर में शिक्षामित्रों के कार्यक्रम में उदाहरण दिया था कि जॉनी-जॉनी यस पापा जैसी कविताओं को न पढ़ाएं। जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए कि यह वर्षों से पढ़ाया जा रहा है । अंग्रेजी का विरोध किया जा रहा है, जिसका उच्च शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया।

जॉनी जॉनी यस पापा…बच्चों को झूठ बोलना सीखा रही- योगेंद्र उन्होंने कहा, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा… यह कविता बच्चों को झूठ बोलना सिखाती है। कभी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यह कविता छोटे बच्चों को गलत संदेश दे रही है। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दूसरी कविता ‘रेन रेन गो अवे’ पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा- हमारी संस्कृति ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ की है। लेकिन यह कविता बच्चों को केवल अपनी खुशी के बारे में सोचने की सीख देती है। इसमें कहा जाता है कि बारिश चली जाए क्योंकि छोटा बच्चा खेलना चाहता है। यह हमारी संस्कृति नहीं है।

‘रेन रेन गो अवे’ भारतीय संस्कृति के खिलाफ- योगेंद्र उपाध्याय इस मामले को लेकर मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेस नोट जारी किया। जिसमें कहा कि ‘जॉनी जॉनी यस पापा’ और ‘रेन रेन गो अवे’ जैसी अंग्रेजी नर्सरी राइम्स को भारतीय संस्कृति और संस्कारों के विपरीत बताया है। संस्कारविहीन शिक्षा समाज के लिए उचित नहीं हो सकती। इसमें स्वामी विवेकानंद के विचारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों में सत्य बोलने, माता-पिता और बड़ों का सम्मान करने जैसे संस्कार विकसित करे।

भारतीय संस्कृति ‘सर्वजन सुखाय’ की बात करती है- मंत्री योगेंद्र नोट में ‘जॉनी जॉनी यस पापा’ कविता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इसमें झूठ बोलने और बड़ों का मजाक उड़ाने जैसी बातें दिखाई देती हैं, जो बच्चों के मन-मस्तिष्क पर गलत असर डाल सकती हैं। वहीं ‘रेन रेन गो अवे’ कविता को निजी स्वार्थ की भावना से जोड़ते हुए कहा गया है कि भारतीय संस्कृति ‘सर्वजन सुखाय’ की बात करती है, न कि केवल व्यक्तिगत खुशी की। प्रेस नोट में एक लोकगीत का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि भारतीय संस्कृति में वर्षा को सभी के हित और सुख का प्रतीक माना गया है। इसमें कहा गया कि गांव का गरीब बच्चा भी बारिश की कामना पूरे समाज के हित में करता है, जबकि अंग्रेजी कविता में केवल बच्चे के खेलने के लिए बारिश रुकने की बात कही जाती है।