रूस में नौकरी, डॉलर में कमाई; यूपी में सैकड़ों युवाओं से करोड़ों का फ्रॉड हो गया

Feb 27, 2026 09:36 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, गोंडा
गोण्डा में रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से 1 से 1.30 लाख रुपये तक ठगे गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर फर्जी टिकट का खुलासा हुआ तो जालसाजों के मोबाइल बंद मिले। पीड़ितों ने कोतवाली में प्रदर्शन कर मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस जांच में जुटी है।

रूस में नौकरी, डॉलर में कमाई; यूपी में सैकड़ों युवाओं से करोड़ों का फ्रॉड हो गया

रूस में कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर यूपी के अलग-अलग जिलों के सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। शहर के उतरौला रोड स्थित एक कॉम्पलेक्स में ऑफिस बनाकर फर्जीवाड़े को अंजाम देने का आरोप है। पीड़ितों के बताया कि जालसाजों ने लोगों से दिल्ली से फ्लाइट होने की बात कही। लोग जब दिल्ली पहुंचे तो जालसाजों ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। लोगो को टिकट मिला ना वीजा दिया। इसके बाद वहां से लौटे पीड़ितों ने कोतवाली पहुंच नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन कर अपनी शिकायत दर्ज कराई।

आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस

पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित अपनी व्यथा सुनाने डीएम आवास पर भी पहुंचे थे। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि डॉलर में सैलरी का झांसा देकर लोगों से 1 लाख से 1.30 लाख रुपये तक की वसूली की गई। रकम देने के बाद जब टिकट और वीजा नहीं मिला तो पीड़ित गोण्डा उसके दफ्तर पर पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। इसके बाद सैकड़ों पीड़ित गुरुवार को कोतवाली नगर पहुंचे। नगर के जानकीपुरम निवासी अवधेश कुमार पाण्डेय ने जालसाजों विवेक कुमार, जुल्फिकार उर्फ जुम्मन, मनीष, सारिका, आर्यन कुमार राज और दीपक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है।मामले में अपराध निरीक्षक सभाजीत सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रहा है। कोतवाली में दिनभर पीड़ितो की भीड़ रही।

रूस में नौकरी में झांसा दिया

कई जिले के पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उन्हें रूस में अलग-अलग तरह की नौकरी दिलाने का झांसा देकर किसी से एक लाख, किसी से डेढ़ लाख तो किसी से 50 हजार रुपये लेकर एग्रीमेंट किए गए थे। अब कंपनी के मालिक अपने मोबाइल नंबर भी बंद कर चुके हैं। जिले के बरुई गोंदहा निवासी दिलीप कुमार सिंह ने बताया मल्टी इंटरनेशनल इमीग्रेशन काउंसलिंग कंपनी के प्रोपराइटर विवेक कुमार से रूस में प्लंबर की नौकरी दिलाने के लिए दिलीप से डेढ़ लाख रुपये लिए गए थे। जालसाजों के कहने पर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पेमेंट दिए।

दिल्ली एयरपोर्ट पर ठगी का खुलासा

सभी को बताया गया कि दिल्ली से फ्लाइट मास्को के लिए जाएगी। जब पीड़ित दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि उनका टिकट फर्जी है। पीड़ितो ने बताया कि सबका पासपोर्ट भी जालसाजों के पास जमा है। जालसाजों ने गोरखपुर, बस्ती, बहराइच आदि स्थानों के लोगों को भी ठगा। बहराइच जिले के राजकुमार, आंबेडकर नगर के राजेश कुमार, मेहदावल के अरूण, गोरखपुर के राम वृक्ष विश्वकर्मा समेत 200 लोग शिकार हुए। इन लोगो ने बताया कि सभी से 1.30 लाख रुपए लिए गए।

सोशल मीडिया पर पेज बनाकर नौकरी का झांसा

जालसाज ने लोगों को ठगने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपना पेज बनाया। उसके बाद पेज पर विदेश में नौकरी दिलवाने के आकर्षक पैकेज का प्रचार प्रसार किया। पीड़ितों का अनुमान है कि लगभग दो सौ से अधिक लोगों से पैसे जमा करवाकर करोड़ा से अधिक रकम हड़पी गई है

