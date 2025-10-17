नौकरी सरकार के एजेंडे में ही नहीं, अखिलेश यादव बोले- आउटसोर्सिंग से भाजपाई भर रहे अपना खजाना

संक्षेप: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि यूपी की भाजपा सरकार के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं। भाजपा नौकरी न देकर पीडीए का आरक्षण छीन रही है। अग्निवीर जैसी योजनाओं ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग यानी ठेके से भाजपाई अपना खजाना भर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार के एजेंडे में न तो भर्ती है और न ही नौकरी। भाजपा नौकरी न देकर पीडीए के हक का आरक्षण छीनना चाहती है। भाजपाई हर काम को आउटसोर्सिंग से करवाना चाहते हैं। इससे आरक्षण नहीं देना पड़ रहा है और आउटसोर्सिंग का ठेका पाने वालों से कमीशन व चंदा लेकर भाजपाई अपना खजाना भर रहे हैं। भाजपा की अग्निवीर जैसी योजनाओं ने देश की सुरक्षा के साथ ही युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है।

अखिलेश ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा है कि आज बेरोजगारी का जो हाल है, उससे न केवल युवाओं में बल्कि उनके परिवारों में भी मायूसी है। लोग खेत-जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन नौकरी न मिलने पर नाउम्मीदगी और निराशा से वे घिर जाते हैं। भाजपा राज में कोई खुशखबरी नहीं आती है। भाजपा ने पीड़ा, दुख, अपमान-अन्याय के सिवा जनता को कुछ नहीं दिया है। इसीलिए जनता अब ‘हंसी-खुशी छीनने वाली भाजपा’ को हटाकर सच्चा उत्सव-त्योहार मनाएगी। भाजपा जाए तो भर्ती-नौकरी आए।