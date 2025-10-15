यूपी के इस शहर में लगा रोजगार मेला, पहले दिन 262 को मिली नौकरी

संक्षेप: शासन की मंशा के अनुरूप युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से एमएमएमयूटी में 14 और 15 अक्तूबर को दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मंगलवार को गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने मेले का उद्घाटन किया।

Employment fair in Gorakhpur: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में मंगलवार को दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेले के उद्घाटन के दिन लगभग 17 कंपनियों ने भाग लिया और कुल 262 उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर चुना गया या शॉर्टलिस्ट किया गया। यह कार्यक्रम गोरखपुर क्षेत्रीय रोजगार अवसर द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

शासन की मंशा के अनुरूप युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से एमएमएमयूटी में 14 और 15 अक्तूबर को दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। मंगलवार को गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रभारी डीएम एवं सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी व डीडीओ राजमणि वर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

सहायक निदेशक क्षेत्रीय सेवायोजन रास बिहारी चतुर्वेदी ने बताया कि मेले के पहले दिन वैध पासपोर्ट वाले कुल 2065 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान 17 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी रही। शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा के आधार पर कुल 262 युवाओं का चयन विभिन्न पदों पर किया गया है। चयन प्रक्रिया दोपहर करीब 4 बजे तक चली।