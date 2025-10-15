Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsjob fair organised at mmmut gorakhpur with 262 people getting jobs on the first day

यूपी के इस शहर में लगा रोजगार मेला, पहले दिन 262 को मिली नौकरी

शासन की मंशा के अनुरूप युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से एमएमएमयूटी में 14 और 15 अक्तूबर को दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मंगलवार को गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने मेले का उद्घाटन किया।

Wed, 15 Oct 2025 01:01 PMAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
Employment fair in Gorakhpur: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में मंगलवार को दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेले के उद्घाटन के दिन लगभग 17 कंपनियों ने भाग लिया और कुल 262 उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर चुना गया या शॉर्टलिस्ट किया गया। यह कार्यक्रम गोरखपुर क्षेत्रीय रोजगार अवसर द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

शासन की मंशा के अनुरूप युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से एमएमएमयूटी में 14 और 15 अक्तूबर को दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। मंगलवार को गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रभारी डीएम एवं सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी व डीडीओ राजमणि वर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

सहायक निदेशक क्षेत्रीय सेवायोजन रास बिहारी चतुर्वेदी ने बताया कि मेले के पहले दिन वैध पासपोर्ट वाले कुल 2065 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान 17 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी रही। शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा के आधार पर कुल 262 युवाओं का चयन विभिन्न पदों पर किया गया है। चयन प्रक्रिया दोपहर करीब 4 बजे तक चली।

इस रोजगार मेले के संचालन और समन्वय में सेवायोजन विभाग के अधिकारियों की अहम भूमिका रही। इस अवसर पर सहायक निदेशक, सेवायोजन, गोरखपुर मंडल रास बिहारी चतुर्वेदी, अरुण कुमार भारती, अवधेंद्र प्रताप वर्मा, मिथिलेश कुमार, अमित वर्मा, निशांत वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के सुचारू संचालन की निगरानी के लिए तकनीकी प्रमुखों को मौके पर तैनात किया गया है, जबकि विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कर्तव्य सौंपे गए हैं।

