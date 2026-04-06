Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में मृतक आश्रितों को नौकरी के लिए ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था खत्म, आदेश जारी

Apr 06, 2026 07:44 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
share

अभी तक विभाग मृतक आश्रितों से नौकरी के लिए ऑफलाइन आवेदन लेते थे। इससे आवेदन से लेकर नियुक्ति होने तक में काफी समय लग जाता था। मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन होने से काफी सुविधा होगी। मृतक आश्रित जैसे ही आवेदन करेंगे, संबंधित कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को उनका आवेदन दिखने लगेगा।

यूपी में मृतक आश्रितों को नौकरी के लिए ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था खत्म, आदेश जारी

UP News: उत्तर प्रदेश में मृतक आश्रितों को नौकरी के लिए ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब इस कोटे में आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल के जरिए पूरी होगी। मृतक आश्रितों को नौकरी के आवेदन मानव संपदा पोर्टल पर लिए जाएंगे। धांधली रोकने और आवेदकों को दिक्कतों और शोषण से बचाने के लिए ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था खत्म की गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी हो गया है। प्रदेश में नई व्यवस्था प्रभावी हो गई है।

मिली जानकारी के अनुसार अभी तक हर विभाग मृतक आश्रितों से नौकरी के लिए ऑफलाइन आवेदन लेते थे। इससे आवेदन से लेकर नियुक्ति होने तक में काफी समय लग जाता था। मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन होने से मृतक आश्रितों को काफी सुविधा होगी। वे जैसे ही मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करेंगे, संबंधित कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को उनका आवेदन दिखने लगेगा।

ये भी पढ़ें:UP के पत्रकारों को मान्यता के साथ कैशलेस मिलेगी ये सुविधा, CM योगी का बड़ा ऐलान

पोर्टल पर परिवार के वैध सदस्य को ही आवेदन करने की इजाजत होगी, जो मृतक के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज होगा। यदि मृतक आश्रित के रूप में किए गए आवेदन पर परिवार के किसी सदस्य को आपत्ति करनी हो तो यह अधिकार भी उसे ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:निगेटिव नैरेटिव का मुंहतोड़ जवाब दें, योगी ने युवा कार्यकर्ताओं से किया आह्वान
ये भी पढ़ें:यूपी में CM विवेकाधीन कोष से एक साल में दिए 860 करोड़, कैसे पा सकते हैं सहायता
ये भी पढ़ें:सीएम योगी ने यूपी के स्कूलों को सौंपा बड़ा लक्ष्य, बोले-हमें करना ही होगा ये काम

ऑनलाइन ट्रैकिंग भी हो सकेगी

ऑफलाइन आवेदन की बजाए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन से मृतक आश्रित अपने एप्लीकेशन की स्थिति की ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकेंगे। उन्हें यह पता चल सकेगा कि वर्तमान में उनका आवेदन किस स्तर पर रुका है। बताया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था में आवेदक को एमएसएस (SMS) और ईमेल (e mail) के जरिए एप्लीकेशन स्टेटस की जानकारी भी भेजी जाएगी। आवेदक को प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र भी ऑनलाइन जारी हो सकेगा। नई व्यवस्था में आवेदन और दस्तावेजों में किसी तरह की छेड़छाड़ की आशंका नहीं रह जाएगी। कहा जा रहा है कि इस व्यवस्था के तहत विभाग का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना सकेगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।