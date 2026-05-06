जो पंडित कहेंगे, अखिलेश वही करेंगे; ज्योतिष से पूछकर चुनाव में निकलेंगे सपा अध्यक्ष, खुद राज खोला
अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे एक बहुत जानकार एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं...। एआई पंडित और बहुत बड़े जानकार ऋषि मुनि हमारे संपर्क में आए हैं। कल भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आए थे, यहीं पार्टी ऑफिस में। सच्चाई ये है कि वे आपका मन पढ़ लेते हैं। पंडित जी ने कहा कि आप जो लिख देंगे उसे मैं पूरा कर दूंगा।
UP News : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान उनसे सवाल हुआ कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या वह खुद मैदान में उतरेंगे? इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए जो बताया उसे सुन लोग एक-दूसरे से पूछने लगे कि ये यूं ही हल्के-फुल्के अंदाज में कही गई बात है या फिर अब तक छिपा कोई राज। अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे एक बहुत जानकार एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं...। इतना सुनते ही वहां मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि एआई पंडित और बहुत बड़े जानकार ऋषि मुनि हमारे संपर्क में आए हैं। उन्होंने केदारेश्वर मंदिर की बात की और कहा कि कल भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आए थे, यहीं पार्टी ऑफिस में। सच्चाई ये है कि वे आपका मन पढ़ लेते हैं। मेरे अलावा उन्होंने यहां तीन लोगों का इंटरव्यू लिया। बस आप उनसे ये नहीं पूछ सकते कि भाजपा का कौन-कौन उनसे जुड़ा है। पर हमें पता लग गया।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उन पंडित जी ने मुझसे कहा कि आप जो लिख देंगे उसे मैं पूरा कर दूंगा। इस पर मैंने अपने रजिस्टर पर दो बातें लिख दीं। उन्होंने बिना देखे बता दिया कि मैंने क्या लिखा था। सोचिए मैंने सिर्फ दो ही बातें लिखी थीं कि सपा सरकार बनवाइए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाइए। उन्होंने एकदम सही बताया कि मैंने ये लिखा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इसीलिए जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, हम वही करेंगे। वह कहेंगे बड़े बाल रख लें तो बड़े बाल रख लेंगे। कहेंगे सुबह दाएं पैर आगे रख कर निकलें तो दाया पैर आगे रख कर निकलूंगा। वह कहेंगे नहीं निकलना हैं तो नहीं निकलूंगा। अरे हम न्यू समाजवादी हैं।’ उन्होंने कहा कि जैसे 2012 में सपा की सरकार बनी थी वैसे ही 2027 में भी बनेगी।
केदारेश्वर मंदिर के लिए चंदा मांगेंगे
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कांफ्रेंस में कई अन्य विषयों पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि केदारश्वर मंदिर के लिए हम भी राम मंदिर की तरह पत्र लिखकर चंदा मागेंगे। भगवान सबके हैं। अखिलेश ने केदारश्वर, बजरंगबली, शिव शक्ति रेखा का भी जिक्र किया।
सपाइयों को नसीहत, ऑफ द रिकॉर्ड बात न करें
अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मीडिया से आफ द रिकार्ड कोई बात न करें।
यूपी चुनाव में I-PAC से काम नहीं कराएगी सपा?
अखिलेश ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आई-पैक के साथ अब काम नहीं कर पा रहे हैं। फंड की कमी है।
बंगाल चुनाव में धांधली के आरोप
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का संज्ञान लेने और इस राज्य में हुई मतगणना के सीसीटीवी फुटेज पूरे देश के सामने जारी करने की मांग की।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें