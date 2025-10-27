Hindustan Hindi News
jo muslim ladki layega uski naukari ka intzam ham karenge Former MLA Raghvendra Pratap Singh controversial statement
‘जो हिंदू मुस्लिम लड़की लाएगा, उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे’, पूर्व विधायक के बिगड़े बोल

संक्षेप: सिद्धार्थनगर के डोमरियागंज से भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जनसभा के दौरान एक विवादित बयान दे डाला। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व विधायक हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाने की बात कह रहे हैं।

Mon, 27 Oct 2025 10:01 PMDinesh Rathour सिद्धार्थनगर
सिद्धार्थनगर के डोमरियागंज से भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जनसभा के दौरान एक विवादित बयान दे डाला। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व विधायक हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाने की बात कह रहे हैं। भाजपा नेता के इस बयान के वायरल होते ही सियासी खेमे में हलचल पैदा हो गई। लेकिन पूर्व विधायक को अपने इस विवादित बयान पर कोई पछतावा नहीं है।

वायरल वीडियो सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र के धनखरपुर गांव का बताया जा रहा है। 16 अक्टूबर को इस गांव में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे थे। पूर्व विधायक ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा, हमारे समाज की दो लड़कियां वो ले गए, तुम मुसलमानों की 10 लड़कियां लाओ। दो पर 10 से कम मंजूर नहीं हैं और ये घोषित करते हैं

जो यह लेकर आएगा, उसके खाने-पीने, नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। लेकिन जो यह दो गई हैं, वह हमें मच नहीं रही हैं। मुसलमानों सुन लो, यह हमें पच नहीं रहा है और इसका बदला कुछ भारी होना ही होना है। भाजपा पूर्व विधायक का ये विवादित बयानबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोगों ने पूर्व विधायक के खिलाफ यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है तो कोई उन पर तीखी बयानबाजी कर रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Siddhart Nagar News Video Viral UP Police अन्य..
