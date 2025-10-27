‘जो हिंदू मुस्लिम लड़की लाएगा, उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे’, पूर्व विधायक के बिगड़े बोल
सिद्धार्थनगर के डोमरियागंज से भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जनसभा के दौरान एक विवादित बयान दे डाला। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व विधायक हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाने की बात कह रहे हैं। भाजपा नेता के इस बयान के वायरल होते ही सियासी खेमे में हलचल पैदा हो गई। लेकिन पूर्व विधायक को अपने इस विवादित बयान पर कोई पछतावा नहीं है।
वायरल वीडियो सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र के धनखरपुर गांव का बताया जा रहा है। 16 अक्टूबर को इस गांव में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे थे। पूर्व विधायक ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा, हमारे समाज की दो लड़कियां वो ले गए, तुम मुसलमानों की 10 लड़कियां लाओ। दो पर 10 से कम मंजूर नहीं हैं और ये घोषित करते हैं
जो यह लेकर आएगा, उसके खाने-पीने, नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। लेकिन जो यह दो गई हैं, वह हमें मच नहीं रही हैं। मुसलमानों सुन लो, यह हमें पच नहीं रहा है और इसका बदला कुछ भारी होना ही होना है। भाजपा पूर्व विधायक का ये विवादित बयानबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोगों ने पूर्व विधायक के खिलाफ यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है तो कोई उन पर तीखी बयानबाजी कर रहा है।