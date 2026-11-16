जो कह दिया सो कह दिया, पीछे नहीं हटेंगे, UGC पर राजा भैया की दो टूक; बोले-लागू नहीं होगा
यूजीसी के नए नियमों को लेकर पूरे देश में चल रहे विरोध के बीच जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी मुखर हो उठे हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी नहीं लागू होगा। सोमवार को उन्होंने एक बार फिर कहा कि जो कह दिया सो कह दिया। पीछे नहीं हटेंगे।
प्रतापगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और यू्पी की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यूजीसी के नए नियमों को लेकर मुखर हो गए हैं। एक दिन पहले उनका बयान सामने आया था कि यूजीसी नहीं लागू होगा। सोमवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी बात दोहराई और कहा कि जो कह दिया सो कह दिया। पीछे नहीं हटेंगे। कुंडा के योगीराज देवरहा बाबा मंडपम कथा स्थल राजभवन बेंती में राम कथा शुरू होने से एक दिन पहले सोमवार राजा भैया ने कहा कि कहा कि प्रभु श्रीराम का चरित्र इतना व्यापक है, विस्तृत है, विशद है, कि कोई वर्णन तो कर नहीं सकता। उन्होंने कहा कि श्री राम कथा का सबसे बड़ा संदेश या सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जन सामान्य में भगवान श्री राम के विशाल चरित्र को दिखा कर सदबुद्धि की ओर, धर्म की ओर, अंधकार से उजाले की ओर सबको ले चलने का प्रयास हो। इसी मकसद से ये कथा हो रही है।
राजा भैया ने हिंदू राष्ट्र पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है। इसे मैं कई बार कहता हूं, आप सब लोग जानते भी हैं और मानेंगे भी हिंदुओं ने यह कभी नहीं कहा कि वह मुस्लिम के साथ नहीं रह सकते हैं। मुस्लिम लीग ने और जिन्ना ने यह कहा कि उन्हें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए और वे हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। इस तरह से पूर्वी-पश्चिमी पाकिस्तान अस्तित्व में आया। राजा भैया ने कहा कि इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं, जो हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी सहमत हैं।
इस दौरान यूजीसी के नए नियमों को लेकर पूछे गए एक सवाल पर राजा भैया ने कहा कि जो हमको कहना था वो कह चुके हैं, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि राजा भैया ने एक दिन पहले कहा था कि यूजीसी लागू नहीं होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा सबसे बड़ा माफिया बताए जाने पर राजा भैया ने कहा कि वह किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जिसको जो मानना है मानें। क्या श्री राम कथा का निमंत्रण अखिलेश यादव को भी गया है? के सवाल पर राजा भैया ने कहा कि सभी सनातनियों को न्योता है। हम सभी आस्थावानों को सादर निमंत्रण दे रहे हैं। राजा भैया ने कहा कि इस समय उनका पूरा ध्यान श्री राम कथा को सफल बनाने पर है। कथा में बहुत से सनातनी वक्ता भी शामिल होंगे।
आज पहुंचेंगे आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री
श्रीराम कथा के लिए बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 16 नवंबर की शाम तक बेंती राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण निजी हेलीकॉप्टर से बेती के हैलीपैड पर उतरेंगे। उनके स्वागत के लिए जनसत्तादल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने पूरी टीम तैयार की है, टीम के साथ राजा भैया भी रहेंगे।
कथा में संतों, फिल्मी सितारों के पहुंचने की चर्चा
बेंती में बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा में संतों-महंतों, फिल्मी सितारों और राजनैतिक हस्तियों के पहुंचने की चर्चा है। उन सभी के लिए अलग से व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। कथा की बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ती भीड़ को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय योगगुरु बाबा रामदेव, सुतआ बाबा समेत कई संत पहुंच रहे हैं। 18 नवंबर को फिल्म हनुमान अंश में बाबा नीम करौली का किरदार निभाने वाले शोभिनव सत्या अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा फिल्मी सितारे संजय दत्त, मनोज तिवारी, रवि किशन, शिल्पा शेट्टी, पवन सिंह आदि के आने की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अभी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हैं। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, सपा के बागी विधायक गौरीगंज से राकेश सिंह, गोसांईगंज के अभय सिंह के आने की चचाएं हैं, लेकिन इन हस्तियों के रहने खाने की तैयारियां चल रही हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें