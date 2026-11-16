जो कह दिया सो कह दिया, पीछे नहीं हटेंगे, UGC पर राजा भैया की दो टूक; बोले-लागू नहीं होगा

यूजीसी के नए नियमों को लेकर पूरे देश में चल रहे विरोध के बीच जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी मुखर हो उठे हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी नहीं लागू होगा। सोमवार को उन्होंने एक बार फिर कहा कि जो कह दिया सो कह दिया। पीछे नहीं हटेंगे।

प्रतापगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और यू्पी की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यूजीसी के नए नियमों को लेकर मुखर हो गए हैं। एक दिन पहले उनका बयान सामने आया था कि यूजीसी नहीं लागू होगा। सोमवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी बात दोहराई और कहा कि जो कह दिया सो कह दिया। पीछे नहीं हटेंगे। कुंडा के योगीराज देवरहा बाबा मंडपम कथा स्थल राजभवन बेंती में राम कथा शुरू होने से एक दिन पहले सोमवार राजा भैया ने कहा कि कहा कि प्रभु श्रीराम का चरित्र इतना व्यापक है, विस्तृत है, विशद है, कि कोई वर्णन तो कर नहीं सकता। उन्होंने कहा कि श्री राम कथा का सबसे बड़ा संदेश या सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जन सामान्य में भगवान श्री राम के विशाल चरित्र को दिखा कर सदबुद्धि की ओर, धर्म की ओर, अंधकार से उजाले की ओर सबको ले चलने का प्रयास हो। इसी मकसद से ये कथा हो रही है।

राजा भैया ने हिंदू राष्ट्र पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है। इसे मैं कई बार कहता हूं, आप सब लोग जानते भी हैं और मानेंगे भी हिंदुओं ने यह कभी नहीं कहा कि वह मुस्लिम के साथ नहीं रह सकते हैं। मुस्लिम लीग ने और जिन्ना ने यह कहा कि उन्हें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए और वे हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। इस तरह से पूर्वी-पश्चिमी पाकिस्तान अस्तित्व में आया। राजा भैया ने कहा कि इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं, जो हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी सहमत हैं।

इस दौरान यूजीसी के नए नियमों को लेकर पूछे गए एक सवाल पर राजा भैया ने कहा कि जो हमको कहना था वो कह चुके हैं, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि राजा भैया ने एक दिन पहले कहा था कि यूजीसी लागू नहीं होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा सबसे बड़ा माफिया बताए जाने पर राजा भैया ने कहा कि वह किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जिसको जो मानना है मानें। क्या श्री राम कथा का निमंत्रण अखिलेश यादव को भी गया है? के सवाल पर राजा भैया ने कहा कि सभी सनातनियों को न्योता है। हम सभी आस्थावानों को सादर निमंत्रण दे रहे हैं। राजा भैया ने कहा कि इस समय उनका पूरा ध्यान श्री राम कथा को सफल बनाने पर है। कथा में बहुत से सनातनी वक्ता भी शामिल होंगे।

आज पहुंचेंगे आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री श्रीराम कथा के लिए बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 16 नवंबर की शाम तक बेंती राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण निजी हेलीकॉप्टर से बेती के हैलीपैड पर उतरेंगे। उनके स्वागत के लिए जनसत्तादल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने पूरी टीम तैयार की है, टीम के साथ राजा भैया भी रहेंगे।