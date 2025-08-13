jitna bolega utna marunga constable slapped the young man hard VIDEO: शांति रख, जितना बोलेगा उतना मारूंगा; सिपाही ने युवक को जड़ा जोरदार थप्पड़, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी की बागपत पुलिस के सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह एक युवक को धमकाते हुए कह रहा है कि जितना बोलेगा उतना मारेगा। साथ ही गाली देते हुए उसे थप्पड़ मार रहा है। वहीं, आला अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी को लाइन हाजिर कर दिया है। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बागपतWed, 13 Aug 2025 02:37 PM
यूपी सरकार अक्सर कानून व्यवस्था को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यूपी पुलिस का रवैया आए दिन सवाल खड़े कर रहे हैं। नया मामला बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र का है। जहां ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने सड़क पर खड़े एक युवक को गाली दी फिर डांटते हुए थप्पड़ मार दिया। जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर, आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

ये मामला खेकड़ा क्षेत्र का है। जहां 112 नंबर डायल पुलिस यूनिट के एक सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह एक युवक पर वर्दी का रौब झाड़ते नजर आ रहा है। साथ ही तीखे लहजों में अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। सिपाही को कहते हुए सुना जा सकता है, 'शांति रख, एक और मारूंगा, शांति रखना, जितना बोलेगा उतना मारूंगा, तेरी मां@#@, वीडियो बना तू।' उधर, वीडियो वायरल होने के बाद बागपत पुलिस ने एक्शन लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में जानकारी देते हुए बागपत पुलिस ने लिखा, 'अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का बागपत पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया है। संबंधित आरक्षी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाज़िर कर दिया गया है तथा प्रकरण में विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई है। जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।'

सोशल मीडिया पर सिपाही के रवैये पर भड़के लोग

सोशल मीडिया पर सिपाही के रवैये को लेकर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पुलिस वाले के गुंड़ई देखिए कह रहा है कि जितना बोलेगा उतना मारेगा। एक अन्य यूजर ने लिखआ ये जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली यूपी पुलिस है। एक अन्य ने तंज कसते हुए कहा कि ये होनहार सिपाही युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

