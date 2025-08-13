VIDEO: शांति रख, जितना बोलेगा उतना मारूंगा; सिपाही ने युवक को जड़ा जोरदार थप्पड़

यूपी की बागपत पुलिस के सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह एक युवक को धमकाते हुए कह रहा है कि जितना बोलेगा उतना मारेगा। साथ ही गाली देते हुए उसे थप्पड़ मार रहा है। वहीं, आला अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी को लाइन हाजिर कर दिया है।

यूपी सरकार अक्सर कानून व्यवस्था को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यूपी पुलिस का रवैया आए दिन सवाल खड़े कर रहे हैं। नया मामला बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र का है। जहां ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने सड़क पर खड़े एक युवक को गाली दी फिर डांटते हुए थप्पड़ मार दिया। जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर, आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

ये मामला खेकड़ा क्षेत्र का है। जहां 112 नंबर डायल पुलिस यूनिट के एक सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह एक युवक पर वर्दी का रौब झाड़ते नजर आ रहा है। साथ ही तीखे लहजों में अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। सिपाही को कहते हुए सुना जा सकता है, 'शांति रख, एक और मारूंगा, शांति रखना, जितना बोलेगा उतना मारूंगा, तेरी मां@#@, वीडियो बना तू।' उधर, वीडियो वायरल होने के बाद बागपत पुलिस ने एक्शन लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में जानकारी देते हुए बागपत पुलिस ने लिखा, 'अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का बागपत पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया है। संबंधित आरक्षी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाज़िर कर दिया गया है तथा प्रकरण में विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई है। जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।'