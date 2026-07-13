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जिसमें दम है अकेले आ जाओ…मुक्के पर मुक्का खाता रहा बाइक चोर, पिटाई खाने के बाद भी दिखाता रहा अकड़

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में एक बाइक चोर को लोगों ने मिलकर पड़कर लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। लात-घूंसे खाने के बाद भी बाइक चोर की अकड़ नहीं गई। बोला कि द है तो अकेले में आओ। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। 

Meerut News: मेरठ में बाइक चोर को पब्लिक ने रंगेहाथ दबोच लिया और जमकर पीटा। इस दौरान चोर के पैर बांध दिए और पुलिस को सूचना दी। भीड़ ने पहले आरोपी की जमकर खातिर की। हालांकि इस दौरान चोर मुक्के पर मुक्के खाता रहा और बोला कि जिसमें दम है अकेले आ जाओ। इस दौरान आरोपी ने पब्लिक पर पथराव कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दो महीने पूर्व ही आपराधिक मामले में जेल से छूटकर आया था।

इंचौली क्षेत्र के नंगलाशेखू गांव निवासी मोनू सोमवार सुबह मजदूरी करने के लिए मयंक मेडिकल स्टोर के सामने धर्मकांटे पर आया था। इस दौरान वह ट्रक में लदे सिमेंट के कट्टे उतारने लगा। इसी बीच एक शातिर चोर ने उसकी बाइक का हैंडल लॉक तोड़कर बाइक चोरी कर ली और फरार हो गया। इस बात की जानकारी होने पर मोनू ने तत्काल डायल 112 को मामले की सूचना दी। कुछ समय बाद आरोपी धर्म कांटे के सामने से ही मवाना रोड पर पैदल बाइक को ले जाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद मोनू समेत अन्य लोगों ने पीछा करते हुए आरोपी को दबोच लिया। इस दौरान भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई की। उधरए नशे में धुत युवक ने कई लोगों पर ईंट से पथराव करते हुए जमकर लात घूसे चलाए। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उसकी और पिटाई की।

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हाथ-पैर बांधकर बुलाई पुलिस

आरोपी मुक्के पर मुक्का खाता रहा और बोला कि जिसमें दम है अकेले आ जाओ... इसके बाद पब्लिक ने दोबारा से आरोपी की पिटाई की। उसने भागने का प्रयास किया तो एक कपड़े से आरोपी के पैर बांध दिए और पुलिस को कॉल किया। मामले की जानकारी मिलने पर डायल 112 पुलिस व गंगानगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके थाने ले गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रवि निवासी शिवलोक कॉलोनी बताया। पीड़ित से तहरीर लेते हुए पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई की। वहीं आरोपी दो महीने पूर्व ही किसी आपराधिक मामले में जेल से छुटकर आया था। उधरए भीड़ द्वारा युवकी धुनाई किए जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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