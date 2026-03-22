जिसे दिक्कत है वह पाकिस्तान चला जाए, सड़क पर नमाज पढ़ने पर भड़के यूपी के मंत्री रघुराज सिंह

अलीगढ़ में मंत्री रघुराज सिंह ने कहा, खुले में नमाज पढ़नना एकदम नाजायज है। मैं अरब के कई कंट्री घूमा हुआ, वहां मैंने देखा है कि लोग मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ते हैं। अगर एक व्यक्ति भी ज्यादा है तो वह अपने घर जाकर नमाज पढ़ता है।

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में सड़क पर नमाज पढ़े जाने के बाद शुरू हुए विवाद के मामले में यूपी के राज्यमंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान दे दिया। मंत्री का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंत्री के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। मंत्री ने कहा, सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए।

मंत्री रघुराज सिंह ने कहा, खुले में नमाज पढ़नना एकदम नाजायज है। मैं अरब के कई कंट्री घूमा हुआ, वहां मैंने देखा है कि लोग मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ते हैं। अगर एक व्यक्ति भी ज्यादा है तो वह अपने घर जाकर नमाज पढ़ता है। इनके यहां मूर्ति पूजा नहीं है, हिंदुओं की तरह यह नहीं कर सकते कि हर काम अनुमति लेकर करें। राष्ट्रपति, पीएम मोदी, सीएम योगी ने ईद की बधाई दी है, लेकिन नाजायज काम करेंगे तो जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।

अरब कंट्री में नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं या फिर घर में मंत्री रघुराज सिंह ने कहा, अगर इनको नमाज रोड पर पढ़नी है तो पाकिस्तान जाएं या ईराक जाएं या फिर ऐसी जगह जाएं जहां मुस्लिम कंट्री ईद नहीं मना पा रहे हैं। यहां आसानी से ईद मनवाई जा रही है। इतना प्रशासन लगता है इन लोगों के त्योहार में। हिंदुओं के त्योहार में इतना प्रशासन नहीं लगता है। इनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मंत्री ने आगे कहा, अलीगढ़ में सड़क पर नमाज पढ़ने की पाबंदी शुरू हुई थी और यही इसका उल्लंघन किया गया है। सड़क पर नमाज पढ़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं है।