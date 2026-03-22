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जिसे दिक्कत है वह पाकिस्तान चला जाए, सड़क पर नमाज पढ़ने पर भड़के यूपी के मंत्री रघुराज सिंह

Mar 22, 2026 05:50 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में मंत्री रघुराज सिंह ने कहा, खुले में नमाज पढ़नना एकदम नाजायज है। मैं अरब के कई कंट्री घूमा हुआ, वहां मैंने देखा है कि लोग मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ते हैं। अगर एक व्यक्ति भी ज्यादा है तो वह अपने घर जाकर नमाज पढ़ता है। 

जिसे दिक्कत है वह पाकिस्तान चला जाए, सड़क पर नमाज पढ़ने पर भड़के यूपी के मंत्री रघुराज सिंह

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में सड़क पर नमाज पढ़े जाने के बाद शुरू हुए विवाद के मामले में यूपी के राज्यमंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान दे दिया। मंत्री का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंत्री के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। मंत्री ने कहा, सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए।

मंत्री रघुराज सिंह ने कहा, खुले में नमाज पढ़नना एकदम नाजायज है। मैं अरब के कई कंट्री घूमा हुआ, वहां मैंने देखा है कि लोग मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ते हैं। अगर एक व्यक्ति भी ज्यादा है तो वह अपने घर जाकर नमाज पढ़ता है। इनके यहां मूर्ति पूजा नहीं है, हिंदुओं की तरह यह नहीं कर सकते कि हर काम अनुमति लेकर करें। राष्ट्रपति, पीएम मोदी, सीएम योगी ने ईद की बधाई दी है, लेकिन नाजायज काम करेंगे तो जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।

अरब कंट्री में नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं या फिर घर में

मंत्री रघुराज सिंह ने कहा, अगर इनको नमाज रोड पर पढ़नी है तो पाकिस्तान जाएं या ईराक जाएं या फिर ऐसी जगह जाएं जहां मुस्लिम कंट्री ईद नहीं मना पा रहे हैं। यहां आसानी से ईद मनवाई जा रही है। इतना प्रशासन लगता है इन लोगों के त्योहार में। हिंदुओं के त्योहार में इतना प्रशासन नहीं लगता है। इनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मंत्री ने आगे कहा, अलीगढ़ में सड़क पर नमाज पढ़ने की पाबंदी शुरू हुई थी और यही इसका उल्लंघन किया गया है। सड़क पर नमाज पढ़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान के हिसाब से रहना होगा

मंत्री ने हिदायत देते हुए कहा, हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान के अंतर्गत रहना पड़ेगा। उसी के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। चाहें नमाज हो या फिर ईद हो। ये अर्थ नहीं है कि किसी के घर को कब्जा कर लो या फिर रोड को कब्जा करके बैठ जाओ, ये नहीं चल सकता। ये तो कुछ भी कहते हैं, इनकी हर बात तो नहीं मानी जाएगी। मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। इस मामले में जो भी दोषी अधिकारी होंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। बतादें कि मंत्री रघुराज सिंह पहले भी कई तरह के विवादित बयान दे चुके हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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