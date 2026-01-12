जिस इंस्पेक्टर की हिम्मत हो मारकर देखे, थाने में आग लगा दूंगा, बजरंग दल के नेता की खुलेआम धमकी
रामपुर में बजरंग दल के नेता ने रामपुर जिले के कैमरी थाने पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस गिरफ्त में पकड़े गए आरोपी से न मिलने देने को लेकर गंभीर आरोप लगाए।
यूपी के रामपुर में बजरंग दल के नेता ने रामपुर जिले के कैमरी थाने पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस गिरफ्त में पकड़े गए आरोपी से न मिलने देने को लेकर गंभीर आरोप लगाए। बजरंग दल के नेता ने थाने के अंदर ही इंस्पेक्टर और दरोगा को खुलेआम धमकी दी। उन्होंने कहा, जिस किसी में भी हिम्मत हो हाथ लगाकर देखे। थाने में आग लगा दूंगा। इस दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे। हालांकि बाद में माफी भी मांगी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता।
मामला रामपुर जिले के कैमरी थाने का है। रविवार को केमरी थाने में बजरंग दल का नेता सूरज पटेल ने धमकी देकर अभद्रता की। थाने में हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि कैमरी पुलिस रवैया सही नहीं है। उसका आरोप है कि जब वह पुलिस गिरफ्त में जिहादी से मिलने पहुंचा तो पुलिसकर्मी मुझे हटाने लगे। मुझे उससे बात तक नहीं करने दी गई। उसका कहना था कि मैं हिंदुत्व के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन पुलिसकर्मी दबंगई कर रहे हैं। कैमरी में पहले भी एक कांड हुआ था, तब भाजपा नेताओं को पुलिसकर्मियों ने पीटा था, वही बात इनके दिमाग में घुस गई है। बजरंगदल के नेता ने पुलिसकर्मियों को खुलेआम धमकी भी दी। कहा, मार कर देखो, जिस भी इंस्पेक्टर और दरोगा की औकात हो मार कर देख ले। आग लगा देंगे थाने को। मैं देखता हूं कौन बचाता है इन्हें। बुलाओ अपने इंस्पेक्टर को मैं बात करता हूं। मुझे जेल भेजो। थाने को नौटंकी बनाकर रख दिया है।
हाथ जोड़कर माफी मांगी
बजरंग दल के नेता ने थाने में पुलिसकर्मियों को खुलेआम धमकी दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच में जुट गई। जिसके बाद कार्यकर्ता ने माफी मांगी और वीडियो जारी किया। हालाकिं,पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस का कहना है कि माफी मांग ली गई थी। जिस कारण कार्रवाई नहीं की गई। वहीं प्रभारी निरीक्षक हिमांशु चौहान ने बताया कि उस समय वह थाने में मौजूद नहीं थे। बाद में मामले की जांच की गई तभी वीडियो आया और माफी मांगी गई। जिसमें कार्यकर्ता ने आवेश में आकर बातें कहें जाने की बात की।