जिस इंस्पेक्टर की हिम्मत हो मारकर देखे, थाने में आग लगा दूंगा, बजरंग दल के नेता की खुलेआम धमकी

संक्षेप: रामपुर में बजरंग दल के नेता ने रामपुर जिले के कैमरी थाने पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस गिरफ्त में पकड़े गए आरोपी से न मिलने देने को लेकर गंभीर आरोप लगाए।

यूपी के रामपुर में बजरंग दल के नेता ने रामपुर जिले के कैमरी थाने पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस गिरफ्त में पकड़े गए आरोपी से न मिलने देने को लेकर गंभीर आरोप लगाए। बजरंग दल के नेता ने थाने के अंदर ही इंस्पेक्टर और दरोगा को खुलेआम धमकी दी। उन्होंने कहा, जिस किसी में भी हिम्मत हो हाथ लगाकर देखे। थाने में आग लगा दूंगा। इस दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे। हालांकि बाद में माफी भी मांगी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मामला रामपुर जिले के कैमरी थाने का है। रविवार को केमरी थाने में बजरंग दल का नेता सूरज पटेल ने धमकी देकर अभद्रता की। थाने में हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि कैमरी पुलिस रवैया सही नहीं है। उसका आरोप है कि जब वह पुलिस गिरफ्त में जिहादी से मिलने पहुंचा तो पुलिसकर्मी मुझे हटाने लगे। मुझे उससे बात तक नहीं करने दी गई। उसका कहना था कि मैं हिंदुत्व के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन पुलिसकर्मी दबंगई कर रहे हैं। कैमरी में पहले भी एक कांड हुआ था, तब भाजपा नेताओं को पुलिसकर्मियों ने पीटा था, वही बात इनके दिमाग में घुस गई है। बजरंगदल के नेता ने पुलिसकर्मियों को खुलेआम धमकी भी दी। कहा, मार कर देखो, जिस भी इंस्पेक्टर और दरोगा की औकात हो मार कर देख ले। आग लगा देंगे थाने को। मैं देखता हूं कौन बचाता है इन्हें। बुलाओ अपने इंस्पेक्टर को मैं बात करता हूं। मुझे जेल भेजो। थाने को नौटंकी बनाकर रख दिया है।