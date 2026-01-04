Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsJinn s child in the womb tantrik said and trapped grandfather strips minor granddaughter arrested
‘गर्भ में जिन्न का बच्चा’, दादा को जाल में फंसा तांत्रिक ने नाबालिग नतिनी को कर दिया निर्वस्त्र; गिरफ्तार

संक्षेप:

तांत्रिक ने लड़की के दादा को अपने जाल में फंसा लिया था। उन्हें यह बताया कि उनकी नातिनी गर्भवती है। उसके गर्भ में जिन्न का बच्चा है। लड़की की जान को खतरा है। इलाज करना पड़ेगा। इस बात की पुष्टि एक महिला से कराई। महिला आरोपित तांत्रिक के पड़ोस में रहती है। वह खुद को दाई बताती है। 

Jan 04, 2026 09:36 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, आगरा
आगरा के अमरपुरा (जगदीशपुरा) स्थित भैरो मंदिर किशोरी के साथ गंदी हरकत करने वाले तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसका सहयोग करने वाली महिला के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मुकदमा छेड़छाड़ की धारा में लिखा था। किशोरी के बयान के आधार पर आरोपित तांत्रिक के खिलाफ दुराचार की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस की जांच में किशोरी को भैरो मंदिर पर बुलाने की बात सही निकली।

किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया था कि संतोषी उर्फ भैरो तांत्रिक ने उसके पिता को अपने जाल में फंसा लिया था। उन्हें यह बताया कि उनकी नातिनी गर्भवती है। उसके गर्भ में जिन्न का बच्चा है। लड़की की जान को खतरा है। इलाज करना पड़ेगा। इस बात की पुष्टि एक महिला से कराई। महिला आरोपित तांत्रिक के पड़ोस में रहती है। खुद को दाई बताती है। उसके पिता बातों में आ गए। उसकी बेटी को लेकर भैरो मंदिर पहुंच गए। आरोप था कि तांत्रिक ने किशोरी को निर्वस्त्र कर दिया था। उसके साथ गंदी हरकत की थी। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा लिखा था।

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इंस्पेक्टर जगदीशपुरा प्रदीप कुमार ने आरोपित तांत्रिक संतोषी को पकड़ा। आरोपित मूलत: धौलपुर का निवासी है। पिछले करीब पंद्रह साल से आगरा में बोदला के पास भगवती विहार में रहता है। उससे पूछताछ के बाद उसकी पड़ोसी महिला पूरन देवी को पकड़ा गया।

उसने दाई की भूमिका निभाई थी। तांत्रिक ने ही उससे ऐसा करने के लिए किया था। तांत्रिक की पत्नी के खिलाफ फिलहाल कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उसके संबंध में जांच जारी है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इस मामले में किशोरी के कोर्ट में बयान दर्ज कराए जाएंगे। पुलिस इस मामले में जल्द चार्जशीट पेश करेगी। तांत्रिक को साक्ष्यों के आधार पर सजा कराई जाएगी।

