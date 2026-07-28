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'कान में आती है आवाज', दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या करने वाले ने सुनाई जिन्न की कहानी

By Ankit Ojha
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उत्तर प्रदेश के बरेली में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोपी का कहना है कि 'जिन्न' ने उसके कान में कत्ल करने का हुक्म दिया था। उसने कहा कि उसे अजीब आवाजें आया करती हैं।

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक व्यापारी की दिन-दहाड़े व्यापारी की हत्या के बाद आरोपी ने हैरान करने वाली 'भूतिया कहानी' सुनाई है। आरोपी का कहना है कि उसके कान में जिन्न की आवाज आती है। घटना वाली सुबह वह कार से जा रहा था तभी जिन्न ने कहा कि सामने वाले शख्स को मार डालो। इसके बाद उसने पहले कार से ही पीड़ित को कुचलने की कशिश की। घायल होने के बाद उसने कांच के टुकड़ों से सीने और गर्दन पर वार किया और 65 साल के व्यापारी की हत्या कर दी।

'जिन्न ने दिया था कत्ल का हुक्म'

इस दर्दनाक हत्या को अंजाम देने वाले की उम्र केवल 19 साल है। उसका नाम मोहम्मद अरमान है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके कान में किसी की आवाज आती रहती है। यह किसी जिन्न की आवाज है। वह मुझसे हत्या करने के लिए कह रहा था। डर के मारे उसका हुक्म मानने के लिए मैंने हत्या कर दी। आरोपी ने मीडिया से भी बात की और बताया कि एक जिन्न उसके कान में हत्या करने के लिए कहता रहता है। पीड़ित सियाराम श्रीवास्त को देखते हुए 'जिन्न' हत्या का आदेश देने लगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और उसका लंबे समय से इलाज भी चल रहा है।

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क्या हुआ था उस दिन

पुलिस ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार रहता है और उसकी दवाई भी चल रही थी। वहीं वह सूखा नशा करने का आदी था। कुछ महीने से उसको नशा नहीं मिला था और ऐसे में वह उलटा सीधा बड़बड़ाता रहता था। दरअसल घटना वाले दिन 65 साल के सियाराम श्रीवास्तव पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। पत्नी बीच रास्ते से लौट आई और वह आगे चले गए। बाद में सड़क किनारे उनका शव पाया गया। पुलिस ने बताया कि उनके सीने और गले पर चोट के निशान थे। पहले तो परिवार के लोगों ने पड़ोसियों पर शक किया लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। बाद में सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान की गई।

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आरोपी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसे कुछ लोगों ने एक इंजेक्शन दे दिया था। उसके बाद उसे कोई 'साया' परेशान करने लगा। उसकी आंखों के सामने कुछ चमकने लगता था। उसने पुलिस से कहा कि चाहे तो पंडित या मौलाना से पता कर लें, उसने जिन्न के हुक्म से ही कत्ल किया है।

आरोपी के पिता भी गिरफ्तार

जांच में पता चला कि आरोपी के पिता ने उसे बचाने के लिए सबूत नष्ट करने की कोशिश की। इसलिए उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में कार का नंबर दिखाई दिया था। इसी आधार पर आरोपी को पकड़ा गया। कार आरोपी के पिता के नाम पर रजिस्टर है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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