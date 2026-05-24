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जिन्हें वो यार समझ रहे हैं वो बिन पेंदी के लोटा निकले, कांग्रेस-सपा गठबंधन पर राजभर का अखिलेश पर तंज

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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योगी सरकार में मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। राजभर ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर भी तंज कसा।

जिन्हें वो यार समझ रहे हैं वो बिन पेंदी के लोटा निकले, कांग्रेस-सपा गठबंधन पर राजभर का अखिलेश पर तंज

OM Prakash Rajbhar: अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। योगी सरकार में मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। राजभर ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर भी तंज कसा। सोशल मीडिया एक्स पर राजभर ने लिखा, एक मुगल राजा था, उसको लोग ‘शाहे बेखबर’ कहते थे। इतिहास में पता कर लीजिएगा उसका नाम। वैसे आजादी के बाद वाले मुगल लोग भी ‘शाहे बेखबर’ ही हैं। अखिलेश का हाल देख कर अब दया आ रही है। जिन कांग्रेसियों को वो अपना ‘यार’ समझ रहे हैं, वो तो बिन पेंदी के लोटा निकले। वह अपने ठगबंधन के लिए पहुंच गए बहनजी के घर।

उन्होंने दरवाजे से ही भगा दिया। राजभर ने विजय सरकार का जिक्र करते हुए कहा, अभी हाल ही में तमिलनाडु में इनके यही यार, दगाबाजी करते हुए पाला बदल लिए, तब भी इनका दिमाग नहीं खुला। आपके ये परम प्रिय लोग अब कॉकरोच और छिपकली के चक्कर में पड़ गए हैं। एक काम कीजिए, सार्वजनिक आकर के बोल दीजिए कि राहुल गांधी हमारे बड़े भाई हैं। सच्चाई यह है कि अब आपको कोई भाव नहीं दे रहे है। घर में आपके चाचा का अलग खेल चालू हो गया है। सब को समझ में आ रहा है कि आप बस एसी कमरे में बैठ के बेमतलब की बात बोलने वाले नेता हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना मर्जी ज्ञानी बन जाइए, इस बार 2022 से भी बुरा हाल होगा आप लोगों का।

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आइए कभी 45 डिग्री में

भोजपुरी भाषा में एक्स पर राजभर ने लिखा, सच्चाई ई ह कि अब तोके केहू भाव ना देत ह...। घरे में तोहरे चच्चा क अलगै 'खेला' चालू हो गयल ह...सब के समझ में आ गयल ह, तू बस एसी कमरा में बइठ के अंड बंड, बेमतलब क बाल बोले वाला नेता हउवा...। राजभर ने कहा, आइए कभी 45 डिग्री में... निकलिए धूप में...या फिर काकरोच के सहारे चुनाव जीतने का विचार तो नहीं है न आपका...? कि तिलचट्टा के सहारे तो हू चुनाव जीते क बिचार बनावत हउवा...। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेतना मरजी ज्ञानी बन जा, 2022 से भी बुरा हाल होए जात ह तोहार..।

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दिमागी संतुलन खो बैठे हैं अजय राय

राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अजय राय द्वारा कहे गए शब्दों की निंदा की है। अजय राय अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। बिहार और बंगाल चुनाव के नतीजों ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं। इसीलिए ये लोग इस कदर परेशान हैं। उन्हें पता है कि उनकी सरकार नहीं आ रही है, इसलिए वे गाली की भाषा पर उतर आए हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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