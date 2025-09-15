jina nahin chahti mujhe abhishek ke paas jana hai girl committed suicide by writing a suicide note on her hand जीना नहीं चाहती, मुझे अभिषेक के पास जाना है; दाहिने हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर युवती ने की खुदकुशी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बांदाMon, 15 Sep 2025 06:24 PM
जीना नहीं चाहती, मुझे अभिषेक के पास जाना है; दाहिने हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर युवती ने की खुदकुशी

यूपी के बांदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवती ने दाहिने हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर जान दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही युवती के चचेरे भाई की सर्पदंश से मौत हुई थी। युवती ने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे मरने की कोई वजह नहीं है। बस जीने की इच्छा नहीं है। मुझे अभिषेक के पास ही जाना है।

बबेरू कोतवाली क्षेत्र के परास गांव की रहने वाले संतु खेंगर की 19 साल की बेटी शिखा ने रविवार दोपहर अपने दूसरे कच्चे खपरैल के घर में धन्नी के सहारे फांसी लगा ली। घटना के समय परिजन खेत में काम करने के लिए गए थे। मृतका की मां से घर लौटी। बेटी को फंदे से लटका देखी तो चीख पड़ी। हल्ला गुहार सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए। सूचना मिलने पर कुछ ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक भी आई गई। जांच-पड़ताल और पूछताछ के बाद शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतका ने फांसी लगाने से पहले अपने दाहिने हाथ में सुसाइड नोट लिखा, "मेरे मरने की कोई वजह नहीं है। बस जीने की इच्छा नहीं है। मुझे अभिषेक के पास ही जाना है। ग्रामीणों के मुताबिक, तीन बहन और एक भाई में मृतका दूसरे नंबर की थी। पिता संतु खेंगर हरियाणा में रहकर मजदूरी करते हैं। मां चुनकिवा, बहन रोशनी, अनामिका, भाई सत्यम सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

इस मामले मे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि मृतका के दाहिने हाथ में सुसाइड नोट लिखा था। जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। उधर, इस घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है।

