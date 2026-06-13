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एक तरफा मोहब्बत में युवक ने युवती के दुपट्टे से लगाई फांसी, फेसबुक पर अपलोड किया मैसेज

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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बदायूं के युवक ने एक तरफा मोहब्बत में पेड़ से लटकर जान दे दी। युवक ने उसी युवती के दुपट्टे से फांसी लगाई जिससे वह मोहब्बत करता था। सुसाइड से पहले युवक ने फेसबुक पर एक मैसेज पोस्ट किया।

एक तरफा मोहब्बत में युवक ने युवती के दुपट्टे से लगाई फांसी, फेसबुक पर अपलोड किया मैसेज

Lucknow News: एकतरफा मोहब्बत में बदायूं के युवक ने लखनऊ में युवती के दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले उसने फेसबुक पर आखिरी मैसेज पोस्ट किया, जिस पर गाने संग लिखा चिट्ठी न कोई संदेश, तुम कहां चले गए...। इस पोस्ट के बाद ही युवक पेड़ से जाकर लटक गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

​निगोहां के थाना प्रभारी संदीप मिश्रा ने बताया कि बदायूं के बिल्सी हरगनपुर सिरासौल निवासी राजेश के बेटे अमन (20) का शव शनिवार सुबह ग्रामीणों ने ब्रह्मदासपुर गांव के पास पेड़ पर दुपट्टे के फंदे पर लटकते देखा। पेड़ के नीचे मिले बैग में कपड़े और एक डायरी थी। मिले दस्तावेजों और मोबाइल के जरिए पुलिस ने अमन के परिजनों को सूचना दी। पिता राजेश ने बताया कि अमन रोहतक में मजदूरी करता था। शुक्रवार शाम करीब आठ बजे उनकी अमन से फोन पर बात हुई थी, तब वह काफी परेशान लग रहा था। पिता ने उसे घर लौट आने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। शनिवार सुबह उसकी मौत की खबर आई।

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​दोस्त को भेजा आखिरी वॉयस मैसेज

​पुलिस जांच में सामने आया है कि खुदकुशी करने से पहले अमन ने दोस्त को वॉयस मैसेज भेजा था। इसमें उसने कहा था कि मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपनी जान देने जा रहा हूं। मेरे घरवालों को इस बात की सूचना दे देना...। वॉयस मैसेज सुनकर घबराए दोस्त ने अमन को कई बार फोन मिलाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रिंग जाती रही, लेकिन अमन का कॉल रिसीव नहीं हुआ।

​मोबाइल में जान, बाबू नाम से सेव थे नंबर

​पुलिस ने जब अमन के मोबाइल की जांच की तो उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मोबाइल में कुछ युवतियों के नंबर जान, बाबू और लव यू जान जैसे नामों से सेव मिले हैं। इसके अलावा अमन ने मौत से ठीक पहले सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर के साथ एक भावुक पोस्ट साझा की थी, जिसमें बैकग्राउंड में चिट्ठी न कोई संदेश, तुम कहां चले गए... गीत चल रहा था।

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प्यार में नाकाम हुआ तो आधी रात टावर पर जा चढ़ा

वहीं प्यार में नाकाम होने की दूसरी घटना बिजनौर से सामने आई है। स्योहारा के गांव अलादीनपुर में शुक्रवार आधी रात करीब 12 बजे बुढ़नपुर गांव निवासी फैजान आलम प्रेम प्रसंग में असफलता से निराश होकर टावर पर जा चढ़ा। उसकी इस हरकत से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। डायल 112 पर सूचना मिलते ही स्योहारा थाना प्रभारी संजय कुमार पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। रात के अंधेरे में युवक को समझाना और नीचे उतारना बड़ी चुनौती थी। थाना प्रभारी संजय कुमार ने सिपाही अमजद खान और स्थानीय लोगों की मदद से टावर पर चढ़कर फैजान से बातचीत शुरू की। पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे बातों में उलझाए रखा। कई घंटों तक चले ड्रामे के बाद, पुलिस उसे टावर से सकुशल नीचे उतारने में सफल रही। पुलिस फैजान को थाने ले आई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। उसके परिजनों को भी बुला लिया गया है। अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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