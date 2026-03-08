नाबालिग साली पर टूटा जीजा का कहर, गला दबाया फिर ईंट से वार कर ले ली जान

बस अड्डे पर उतरने के बाद उसने साली से कहा कि वह अपने घर चली जाए, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं हुई और उसके पीछे-पीछे चलने लगी। गुस्से में आकर विजय ने पहले युवती का गला दबाया और फिर पास पड़ी ईंट से उसके सिर पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

UP News: उत्तर प्रदेश के इटावा में एक नाबालिग साली पर उसके जीजा का कहर टूट पड़ा। उसने अपनी नाबालिग साली की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जीजा खून से सनी ईंट लेकर खुद ही कोतवाली पहुंचा और सरेंडर कर दिया। आरोपी चार दिन पहले ही अपनी साली के साथ दिल्ली भाग गया था। पूछताछ में आरोपी साली से शादी करने का दावा कर रहा है। आरोपी जीजा दिल्ली जल बोर्ड में संविदा पर मैकेनिक के पद पर कार्यरत है।

एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सैफई थाना क्षेत्र के नगला सुभान निवासी रघुराज सिंह ने 5 मार्च को पुलिस को सूचना दी कि उनकी 16 वर्षीय बेटी सुनैना घर से लापता हो गई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की।

इस दौरान पता चला कि किशोरी अपनी मौसेरी बहन के पति विजय कुशवाहा के साथ दिल्ली चली गई है। इसके बाद पुलिस ने एक टीम दिल्ली भेजी, पर आरोपी हाथ नहीं लगा। गुमशुदगी के मामले को किशोरी के अपहरण की धाराओं में तरमीम कर दिया गया। इधर शनिवार रात करीब डेढ़ बजे विजय साली को लेकर रोडवेज बस से इटावा पहुंचा।

बस अड्डे पर उतरने के बाद उसने साली से कहा कि वह अपने घर चली जाए, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं हुई और उसके पीछे-पीछे चलने लगी। इसी दौरान उनमें विवाद हो गया। गुस्से में आकर विजय ने पहले युवती का गला दबाया और फिर पास पड़ी ईंट से उसके सिर पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।