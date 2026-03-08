Hindustan Hindi News
नाबालिग साली पर टूटा जीजा का कहर, गला दबाया फिर ईंट से वार कर ले ली जान

Mar 08, 2026 08:42 pm ISTAjay Singh संवाददाता, इटावा
बस अड्डे पर उतरने के बाद उसने साली से कहा कि वह अपने घर चली जाए, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं हुई और उसके पीछे-पीछे चलने लगी। गुस्से में आकर विजय ने पहले युवती का गला दबाया और फिर पास पड़ी ईंट से उसके सिर पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

नाबालिग साली पर टूटा जीजा का कहर, गला दबाया फिर ईंट से वार कर ले ली जान

UP News: उत्तर प्रदेश के इटावा में एक नाबालिग साली पर उसके जीजा का कहर टूट पड़ा। उसने अपनी नाबालिग साली की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जीजा खून से सनी ईंट लेकर खुद ही कोतवाली पहुंचा और सरेंडर कर दिया। आरोपी चार दिन पहले ही अपनी साली के साथ दिल्ली भाग गया था। पूछताछ में आरोपी साली से शादी करने का दावा कर रहा है। आरोपी जीजा दिल्ली जल बोर्ड में संविदा पर मैकेनिक के पद पर कार्यरत है।

एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सैफई थाना क्षेत्र के नगला सुभान निवासी रघुराज सिंह ने 5 मार्च को पुलिस को सूचना दी कि उनकी 16 वर्षीय बेटी सुनैना घर से लापता हो गई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की।

इस दौरान पता चला कि किशोरी अपनी मौसेरी बहन के पति विजय कुशवाहा के साथ दिल्ली चली गई है। इसके बाद पुलिस ने एक टीम दिल्ली भेजी, पर आरोपी हाथ नहीं लगा। गुमशुदगी के मामले को किशोरी के अपहरण की धाराओं में तरमीम कर दिया गया। इधर शनिवार रात करीब डेढ़ बजे विजय साली को लेकर रोडवेज बस से इटावा पहुंचा।

बस अड्डे पर उतरने के बाद उसने साली से कहा कि वह अपने घर चली जाए, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं हुई और उसके पीछे-पीछे चलने लगी। इसी दौरान उनमें विवाद हो गया। गुस्से में आकर विजय ने पहले युवती का गला दबाया और फिर पास पड़ी ईंट से उसके सिर पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

वारदात के बाद आरोपी खून से सनी ईंट लेकर कोतवाली पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी जीजा ने बताया कि साली को यहां से ले जाने के बाद दोनों ने दिल्ली में एक मंदिर में शादी कर ली थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

