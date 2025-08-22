बीमार साली को देखने पहुंचे जीजा ने पहले साथ खेला लूडो, फिर अस्पताल में ही लगा ली फांसी

बुलंदशहर के एक युवक ने अलीगढ़ के जिला अस्पताल में फांसी लगाकर जान दे दी है। वह यहां अपनी बीमार साली को देखने आया था। दिन भर वह साली के साथ ही रहा। यहां तक की रात 12 बजे तक उसके साथ लूडो खेल रहा था। फिल अचानक सोने गया और सुबह उसकी लाश दुपट्टे के सहारे लटकी मिली। पत्नी पर हत्या का आरोप लग रहा है।

अलीगढ़ में क्वार्सी थाना क्षेत्र के रामघाट रोड स्थित दीनदयाल अस्पताल में भर्ती अपनी साली को देखने आए जीजा ने वहीं पर फांसी लगाकर जान दे दी। युवक की एक साल पहले ही शादी हुई थी। फिलहाल वह पत्नी के साथ क्वार्सी में किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। फांसी लगाने से पहले वह अस्पताल में ही अपनी साली के साथ लूडो भी खेल रहा था। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले में नया मोड़ तब आ गया जब युवक के परिजनों ने उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगा दिया।

बुलंदशहर के अनूपशहर थाना क्षेत्र के गांव लोधई निवासी अंशुल की एक साल पहले शादी क्वार्सी के होली चौक निवासी युवती से हुई थी। पांच माह से दंपति क्वार्सी में ही किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे। चार दिन पहले साली अनुपम की तबियत खराब हो गई। परिजनों ने दीनदयाल अस्पताल के वार्ड नंबर नौ में उसे भर्ती कराया था। गुरुवार की सुबह से ही जीजा अंशुल अस्पताल में साली के पास था। देर रात करीब 12 बजे वह वार्ड में साली के साथ लूडो खेल रहा था। इसके बाद वह दुपट्टा लेकर वार्ड के बाहर सोने चला गया।

इसी दौरान सीढ़ी की रेम्प पर गले में दुपट्टे से फंदा बनाकर लटक गया। सुबह तक अंशुल के न आने पर ससुरालियों ने तलाश शुरू कर दी। तभी परिजनों की नजर झीने में लटके शव की ओर गई तो शोर मचाया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि फांसी लगाने से पहले अंशुल ने ब्लेड से बाएं हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया था। हाथ पर दस से 15 निशान ब्लेड के पाए गए हैं। मौत की खबर मिलते ही अंशुल के परिजन अलीगढ़ आ गए। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने पत्नी व उसके साथियों पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। पत्नी को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है।

अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही पुलिस शव रेम्प पर जंगले से लटका हुआ था। पैर जमीन से लग रहे थे। टीशर्ट पर खून के निशान लगे थे। यह देख लोगों में चर्चा थी कि हत्या कर शव को लटकाया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैगिंग बताया गया है। अभी पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

अस्पताल परिसर में जगह-जगह कैमरे लगे हैं। लेकिन झीने के पास घटनास्थल पर कैमरा नहीं था। वार्ड पर लगे कैमरे में फुटेज मिले हैं, जिसमें वह लेटा हुआ है और फिर बाहर निकल गया। इसके बाद किसी कैमरे में उसके फुटेज नहीं मिले। सीओ तृतीय सर्वम सिंह के अनुसार मामला आत्महत्या का है। वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे चैक किए जा रहे हैं।