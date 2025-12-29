Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsjija stabs saala to death upset over daughter dancing at birthday party
जीजा ने साले की चाकू से गोदकर की हत्या, बर्थडे पार्टी में बेटी के डांस करने से थे नाराज

जीजा ने साले की चाकू से गोदकर की हत्या, बर्थडे पार्टी में बेटी के डांस करने से थे नाराज

संक्षेप:

मेरठ में जन्मदिन की पार्टी में बेटी के डांस नाराज पिता ने साले को चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान कर दिया। अस्पताल में उपचार के दौरान साले की मौत हो गई। देर रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

Dec 29, 2025 07:38 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, मेरठ
share Share
Follow Us on

यूपी के मेरठ के लिसाड़ी गेट में जन्मदिन की पार्टी में बेटी के डांस नाराज पिता ने साले को चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान कर दिया। अस्पताल में उपचार के दौरान साले की मौत हो गई। देर रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गुर्जर चौक निवासी नौशाद ने बताया रविवार रात घर में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। घर पर सलीम पत्नी और बेटियों को लेकर आया था। किसी बात पर साले यूनुस और जीजा सलीम में कहासुनी हो गई। नाराज सलीम बेटियों को लेकर घर चला गया और पत्नी व बेटियों से मारपीट कर दी। पता लगने पर गुलमहर कॉलोनी में सलीम के मकान पर यूनुस और उनका बेटा नौशाद पहुंच गए। दोनों में मारपीट होने लगी तो सलीम ने यूनुस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। नौशाद और यूनुस चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए।

ये भी पढ़ें:सौतेले पिता ने शर्मसार किया रिश्ता, कांस्टेबल पत्नी की बेटी से किया रेप

चीख-पुकार होने पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। वारदात के बाद सलीम फरार हो गया। परिजन दोनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां यूनुस की मौत हो गई। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि चाकू लगने से यूनुस की मौत हुई और उसका बेटा घायल है। आरोपी सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

जन्मदिन में बेटी के डांस पर बौखला गया सलीम

जीजा और साले के बीच विवाद हुआ तो युनूस को सलीम ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर लहूलुहान कर दिया। बीच बचाव में आया युनूस का बेटा नौशाद भी चाकू लगने से घायल हो गया। आसपास के लोग दोनों घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां युनूस की मौत हो गई। बताया गया है कि आरोपी सलीम की बेटी ने जन्मदिन की पार्टी में डांस किया था, सलीम ने इसका विरोध किया तो इस पर विवाद हो गया। इसी बात से नाराज होकर सलीम पत्नी और बेटियों को लेकर अपने घर चला आया।

ये भी पढ़ें:बड़े भाई ने चाकू से गोदकर छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद आरोपी फरार

आरोप है कि उसने पत्नी और बेटियों से मारपीट कर दी। इसकी जानकारी पर यूनुस और उनका बेटा नौशाद सलीम के घर पर पहुंचे थे। यहां विवाद और बढ़ गया और सलीम ने यूनुस और नौशाद पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बताया गया है कि यूनुस के दो पत्नी और एक बेटा है। यूनुस मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। घटना की जानकारी लगने पर रिश्तेदारों की घर पर भीड़ जमा हो गई।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Meerut Meerut News Meerut Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |