जीजा ने साले की चाकू से गोदकर की हत्या, बर्थडे पार्टी में बेटी के डांस करने से थे नाराज

संक्षेप: मेरठ में जन्मदिन की पार्टी में बेटी के डांस नाराज पिता ने साले को चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान कर दिया। अस्पताल में उपचार के दौरान साले की मौत हो गई। देर रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

गुर्जर चौक निवासी नौशाद ने बताया रविवार रात घर में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। घर पर सलीम पत्नी और बेटियों को लेकर आया था। किसी बात पर साले यूनुस और जीजा सलीम में कहासुनी हो गई। नाराज सलीम बेटियों को लेकर घर चला गया और पत्नी व बेटियों से मारपीट कर दी। पता लगने पर गुलमहर कॉलोनी में सलीम के मकान पर यूनुस और उनका बेटा नौशाद पहुंच गए। दोनों में मारपीट होने लगी तो सलीम ने यूनुस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। नौशाद और यूनुस चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए।

चीख-पुकार होने पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। वारदात के बाद सलीम फरार हो गया। परिजन दोनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां यूनुस की मौत हो गई। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि चाकू लगने से यूनुस की मौत हुई और उसका बेटा घायल है। आरोपी सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

जन्मदिन में बेटी के डांस पर बौखला गया सलीम जीजा और साले के बीच विवाद हुआ तो युनूस को सलीम ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर लहूलुहान कर दिया। बीच बचाव में आया युनूस का बेटा नौशाद भी चाकू लगने से घायल हो गया। आसपास के लोग दोनों घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां युनूस की मौत हो गई। बताया गया है कि आरोपी सलीम की बेटी ने जन्मदिन की पार्टी में डांस किया था, सलीम ने इसका विरोध किया तो इस पर विवाद हो गया। इसी बात से नाराज होकर सलीम पत्नी और बेटियों को लेकर अपने घर चला आया।