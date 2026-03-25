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बीवी छोड़ गई तो साली पर भड़क गया जीजा, चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा

Mar 25, 2026 10:52 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बुलंदशहर
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इशाक ने घर के बाहर आकर देखा, तो उसका साढ़ू मुस्तकीम उसकी पत्नी नजमा से झगड़ा कर रहा था। आरोपी साढ़ू ने  झगड़े के दौरान उसकी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इस पर इशाक ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाला बेटे जीशान का दोस्त अफजल वहां आ गया।

बीवी छोड़ गई तो साली पर भड़क गया जीजा, चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के मोहल्ला खीरखानी में घरेलू विवाद के चलते जीजा ने साली की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। पता चला कि कुछ दिन पहले आरोपी की पत्नी उससे झगड़ा होने के बाद कहीं चली गई थी। आरोपी इसी से बौखलाया हुआ था और इसी बौखलाहट में उसने अपनी साली से झगड़ा किया फिर उसे चाकू मार दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आये पड़ोस के एक युवक को भी चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल पड़ोसी का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मोहल्ला खीरखानी निवासी इशाक ने बताया कि वह राजमिस्त्री है। बुधवार देर शाम को उनकी पत्नी नजमा (उम्र 42 वर्ष) घर पर थी। उनकी पुत्र वधू घर में अंदर रसोई में खाना बना रही थीं। इसी दौरान घर के बाहर शोर की आवाज आई। इशाक ने घर के बाहर आकर देखा, तो उसका साढ़ू मुस्तकीम उसकी पत्नी नजमा से झगड़ा कर रहा था। इसी दौरान आरोपी साढ़ू ने उसकी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इस पर इशाक ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाला बेटे जीशान का दोस्त अफजल वहां आ गया। अफजल ने बीच-बचाव करने की कोशिश के तहत आरोपी के हाथ को पकड़ने का प्रयास किया।

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आरोपी ने अफजल के कान पर भी हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। और लोगों को अपनी ओर आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। आनन फानन परिजनों ने घायल नजमा और अफजल को जटिया अस्पताल पहुंचाया। जहां से दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजन नजमा को कैलाश अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं, अफजल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कैलाश अस्पताल में चिकित्सकों ने नजमा को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

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पत्नी के लापता होने से बौखलाया मुस्तकीम

बताया जा रहा है कि मुस्तकीम का कुछ दिन पहले उसकी पत्नी पमिया से झगड़ा हुआ था। जिसके चलते पमिया कहीं चली गई थी। मुस्तकीम ने अपनी पत्नी के बारे में पूछते हुए नजमा से झगड़ा शुरू किया था। सीओ खुर्जा ने मौके पर पहुंचकर जांच की है।

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क्या बोली पुलिस

सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने कहा कि मामले में जांच की जा रहीं है। आरोपी की तलाश जारी है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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