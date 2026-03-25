बीवी छोड़ गई तो साली पर भड़क गया जीजा, चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा

इशाक ने घर के बाहर आकर देखा, तो उसका साढ़ू मुस्तकीम उसकी पत्नी नजमा से झगड़ा कर रहा था। आरोपी साढ़ू ने झगड़े के दौरान उसकी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इस पर इशाक ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाला बेटे जीशान का दोस्त अफजल वहां आ गया।

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के मोहल्ला खीरखानी में घरेलू विवाद के चलते जीजा ने साली की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। पता चला कि कुछ दिन पहले आरोपी की पत्नी उससे झगड़ा होने के बाद कहीं चली गई थी। आरोपी इसी से बौखलाया हुआ था और इसी बौखलाहट में उसने अपनी साली से झगड़ा किया फिर उसे चाकू मार दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आये पड़ोस के एक युवक को भी चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल पड़ोसी का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मोहल्ला खीरखानी निवासी इशाक ने बताया कि वह राजमिस्त्री है। बुधवार देर शाम को उनकी पत्नी नजमा (उम्र 42 वर्ष) घर पर थी। उनकी पुत्र वधू घर में अंदर रसोई में खाना बना रही थीं। इसी दौरान घर के बाहर शोर की आवाज आई। इशाक ने घर के बाहर आकर देखा, तो उसका साढ़ू मुस्तकीम उसकी पत्नी नजमा से झगड़ा कर रहा था। इसी दौरान आरोपी साढ़ू ने उसकी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इस पर इशाक ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाला बेटे जीशान का दोस्त अफजल वहां आ गया। अफजल ने बीच-बचाव करने की कोशिश के तहत आरोपी के हाथ को पकड़ने का प्रयास किया।

आरोपी ने अफजल के कान पर भी हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। और लोगों को अपनी ओर आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। आनन फानन परिजनों ने घायल नजमा और अफजल को जटिया अस्पताल पहुंचाया। जहां से दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजन नजमा को कैलाश अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं, अफजल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कैलाश अस्पताल में चिकित्सकों ने नजमा को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

पत्नी के लापता होने से बौखलाया मुस्तकीम बताया जा रहा है कि मुस्तकीम का कुछ दिन पहले उसकी पत्नी पमिया से झगड़ा हुआ था। जिसके चलते पमिया कहीं चली गई थी। मुस्तकीम ने अपनी पत्नी के बारे में पूछते हुए नजमा से झगड़ा शुरू किया था। सीओ खुर्जा ने मौके पर पहुंचकर जांच की है।