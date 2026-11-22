दो सालों को एक-एक करोड़ रुपए की माला पहनाने वाले जीजा की खूब चर्चा हो रही है। 500-500 रुपये के नोटों से बनी 100 फीट लंबी इन मालाओं को संभालने के लिए कई लोगों की मदद लेनी पड़ी। सालों को एक-एक करोड़ रुपए की माला पहनाने वाले जीजा अपने गांव के सरपंच हैं।

मथुरा (मांट), हिन्दुस्तान संवाद। धर्मनगरी मथुरा में एक जीजा ने अपने दो सालों की शादी में उन पर जमकर प्यार लुटाया है। इस जीजा ने सालों की घुड़चढ़ी के दौरान दोनों के गले में एक-एक करोड़ रुपए की माला पहना दी। 500-500 रुपये के नोटों से बनी 100 फीट लंबी इन मालाओं को संभालने के लिए कई लोगों की मदद लेनी पड़ी। जीजा और दोनों सालों के इस प्यार और अंदाज की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। वहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर एक-एक करोड़ की माला के लिए इतना कैश कहां से आया?

यह वाकया मथुरा के मांट क्षेत्र के सुरीर के नगला फोंदा की है। दोनों सालों की अनोखी घुड़चढ़ी जीजा द्वारा पहनाई गई एक-एक करोड़ रुपयों की माला के चलते चर्चा का विषय बनी हुई है। घुड़चढ़ी के दौरान एक-एक करोड़ की माला पहनने वाले दोनों सालों की भी खूब चर्चा हो रही है। सुरीर के गांव नगला फोंदा में शनिवार को दोनों की घुड़चढ़ी थी। इसी दौरान जीजा ने दूल्हा बने दोनों सालों को एक-एक करोड़ रुपये के नोटों की माला पहनाई।

दरअसल, गांव नगला फोंदा के रहने वाले योगेंद्र सिंह और कुशलपाल सिंह के बेटे प्रशांत और कान्हा राघव की शनिवार की शादी गोवर्धन के एक मैरिज होम में गांव मुड़सेरस निवासी युवतियों के साथ होनी है। घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान उनके जीजा योगेश कुमार उर्फ भूरा ठाकुर निवासी गांव नंदोला, कामां (राजस्थान) ने अपने सालों को खास तोहफा देने का फैसला किया। उन्होंने दोनों दूल्हों को एक-एक करोड़ रुपये के नोटों से बनी विशालकाय माला पहनायी।

क्या करते हैं एक-एक करोड़ की माला पहनाने वाले जीजा मिली जानकारी के अनुसार अपने दो सालों को एक-एक करोड़ रुपए की माला पहनाने वाले जीजा योगेश कुमार अपने गांव के सरपंच हैं। वहीं जिन दोनों सालों की शादी हो रही है वे मार्बल शोरूम चलाते हैं। दोनों परिवार संपन्न माने जाते हैं। फिर भी सालों को एक करोड़-एक करोड़ रुपए की माला पहनाने का जीजा के इस अंदाज ने सबको हैरत में डाल दिया। इलाके के हर घर में उनके इस अंदाज की चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि जीजा हो तो ऐसा तो कोई सवाल कर रहा है कि इतनी लंबी माला के लिए कैश कैसे जुटाया गया और माला तैयार कैसे हुई?