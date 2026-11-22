जीजा ने 2 सालों को घुड़चढ़ी में पहना दी एक-एक करोड़ की माला, चर्चा में यूपी की ये शादी
दो सालों को एक-एक करोड़ रुपए की माला पहनाने वाले जीजा की खूब चर्चा हो रही है। 500-500 रुपये के नोटों से बनी 100 फीट लंबी इन मालाओं को संभालने के लिए कई लोगों की मदद लेनी पड़ी। सालों को एक-एक करोड़ रुपए की माला पहनाने वाले जीजा अपने गांव के सरपंच हैं।
मथुरा (मांट), हिन्दुस्तान संवाद। धर्मनगरी मथुरा में एक जीजा ने अपने दो सालों की शादी में उन पर जमकर प्यार लुटाया है। इस जीजा ने सालों की घुड़चढ़ी के दौरान दोनों के गले में एक-एक करोड़ रुपए की माला पहना दी। 500-500 रुपये के नोटों से बनी 100 फीट लंबी इन मालाओं को संभालने के लिए कई लोगों की मदद लेनी पड़ी। जीजा और दोनों सालों के इस प्यार और अंदाज की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। वहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर एक-एक करोड़ की माला के लिए इतना कैश कहां से आया?
यह वाकया मथुरा के मांट क्षेत्र के सुरीर के नगला फोंदा की है। दोनों सालों की अनोखी घुड़चढ़ी जीजा द्वारा पहनाई गई एक-एक करोड़ रुपयों की माला के चलते चर्चा का विषय बनी हुई है। घुड़चढ़ी के दौरान एक-एक करोड़ की माला पहनने वाले दोनों सालों की भी खूब चर्चा हो रही है। सुरीर के गांव नगला फोंदा में शनिवार को दोनों की घुड़चढ़ी थी। इसी दौरान जीजा ने दूल्हा बने दोनों सालों को एक-एक करोड़ रुपये के नोटों की माला पहनाई।
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दरअसल, गांव नगला फोंदा के रहने वाले योगेंद्र सिंह और कुशलपाल सिंह के बेटे प्रशांत और कान्हा राघव की शनिवार की शादी गोवर्धन के एक मैरिज होम में गांव मुड़सेरस निवासी युवतियों के साथ होनी है। घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान उनके जीजा योगेश कुमार उर्फ भूरा ठाकुर निवासी गांव नंदोला, कामां (राजस्थान) ने अपने सालों को खास तोहफा देने का फैसला किया। उन्होंने दोनों दूल्हों को एक-एक करोड़ रुपये के नोटों से बनी विशालकाय माला पहनायी।
क्या करते हैं एक-एक करोड़ की माला पहनाने वाले जीजा
मिली जानकारी के अनुसार अपने दो सालों को एक-एक करोड़ रुपए की माला पहनाने वाले जीजा योगेश कुमार अपने गांव के सरपंच हैं। वहीं जिन दोनों सालों की शादी हो रही है वे मार्बल शोरूम चलाते हैं। दोनों परिवार संपन्न माने जाते हैं। फिर भी सालों को एक करोड़-एक करोड़ रुपए की माला पहनाने का जीजा के इस अंदाज ने सबको हैरत में डाल दिया। इलाके के हर घर में उनके इस अंदाज की चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि जीजा हो तो ऐसा तो कोई सवाल कर रहा है कि इतनी लंबी माला के लिए कैश कैसे जुटाया गया और माला तैयार कैसे हुई?
माला संभालने के लिए लेनी पड़ी लोगों की मदद
जीजा योगेश कुमार द्वारा अपने दो सालों को पहनाई गई माला 100 फीट लंबी थी। दोनों माला इतनी भारी थी कि उसे संभालने के लिए कई लोगों की मदद लेनी पड़ी। ग्रामीण तेजवीर सिंह ने बताया कि दोनों दूल्हों को पहनाई गई मालाओं में पांच-पांच सौ रुपये के एक-एक करोड़ रुपये के नोट लगाए गए थे।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें