फिरौती के लिए जीजा के किए 8 टुकड़े, बोरी में भरकर फेंका था शव, कोर्ट ने साले को सुनाई उम्रकैद की सजा

संक्षेप: फुफेरे जीजा का अपहरण कर आठ टुकड़ों में काट बोरी में भरकर फेंकने वाले ममेरे साले शोभराज उर्फ नीलू को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

फुफेरे जीजा का अपहरण कर आठ टुकड़ों में काट बोरी में भरकर फेंकने वाले ममेरे साले शोभराज उर्फ नीलू को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला जज/स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट कोर्ट सुरेश चंद्र गुप्ता ने दोषी पर 1.15 लाख का जुर्माना भी लगाया है। उसके तीन नाबालिग साथियों की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। नीलू ने जीजा के पिता से 15 लाख रुपये फिरौती वसूलने के लिए 16 साल पहले वारदात को अंजाम दिया था।

एडीजीसी ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बघोरा निवासी चतुर्भुज प्रशांत महोबा से अधिशासी अभियंता पद से रिटायर हुए थे। उनके बेटे कमलेश का 26 मई 2009 को अपहरण हो गया था। ग्राम बिनोरावेद थाना चुर्खी निवासी ममेरे साले शोभराज ने कमलेश को गाड़ी खराब होने के बहाने फोन कर बुलाया था। इसके बाद चतुर्भुज को फोन कर फिरौती मांगी थी। शोभराज को पता था कि चतुर्भुज को रिटायरमेंट में मोटी रकम मिली है। उसने उरई कोतवाली क्षेत्र में कानपुर-झांसी रेलमार्ग के किनारे अपने एक दोस्त के घर के नीचे बने तलघर में कमलेश की हत्या कर दी थी।