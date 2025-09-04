jija sali Love, lover agrees to stay with girlfriend due to her insistence, sister also had to agree इश्क में साली की जिद के आगे चित हो गया जीजा, दीदी को भी भरनी पड़ी हामी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
इश्क में साली की जिद के आगे चित हो गया जीजा, दीदी को भी भरनी पड़ी हामी

यूपी के अमरोहा में जीजा-साली के प्यार का मामला सामने आया है। यहां इश्क में साली की जिद के आगे जीजा चित हो गया। जीजा ने दोनों बहनों को पत्नियां बनाकर रखने तैयार हो गया। वही दीदी यानी पत्नी ने साथ-साथ रहने की हामी भर दी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 03:15 PM
यूपी के अमरोहा जिले में एक जीजा का दिल साली पर आ गया। दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग परवान चढ़ गया। साली घर छोड़ कर काशीपुर में रहने वाले जीजा के पास चली गई। जानकारी पर परिजनों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन रिश्तेदारों की पंचायत बुला ली गई। दोनों को समझाने का काफी प्रयास किया लेकिन साली जीजा के साथ ही रहने की जिद छोड़ने को तैयार नहीं थी। साली ने साफ कह दिया कि दोनों बहनें साथ रहेंगी। इश्क में साली की जिद के आगे जीजा चित हो गया। जीजा ने दोनों बहनों को पत्नियां बनाकर रखने तैयार हो गया। वही दीदी यानी पत्नी ने साथ-साथ रहने की हामी भर दी। फिलहाल, इस मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी गई है। परिजन दोनों को समझाने में जुटे हैं।

चर्चाओं में बना मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी बड़ी बेटी की शादी करीब दो साल पहले काशीपुर निवासी एक युवक के साथ की थी। दोनों काशीपुर में ही रहते हैं। बताया जा रहा है कि शादी के बाद घर में आना-जान शुरू होने के एक साल बाद ही जीजा का अपनी साली से इश्क शुरू हो गया। इसके बाद दोनों ने जिंदगी साथ गुजारने का फैसला कर लिया। छह दिन पहले साली अपने घर से निकल कर बहन की ससुराल पहुंच गई। वहां उसने जीजा के साथ रहने का अपना फैसला सुना दिया। जानकारी मिलने पर परिजन काशीपुर पहुंचे व उसे मनाकर घर ले आए लेकिन साली ने जीजा का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया।

दो दिन पहले वह फिर से घर से निकल जीजा के पास काशीपुर चली गई। वहां जाकर उसने दो टूक कह दिया कि वह इस घर में बहन की सौतन बनकर रहेगी। अब जीजा को किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ सकती। उधर, जीजा ने भी दोनों बहनों को पत्नियां बनाकर साथ रखने के लिए हामी भर दी। दीदी भी मान गई। परिजन अब तीनों को समझाने में जुटे हैं। मामला परिवारिक होने के कारण फिलहाल सूचना पुलिस को नहीं दी गई है।

