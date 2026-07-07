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चर्चा में जीजा-साले की जोड़ी, शौक ने दोनों को पहुंचाया जेल; कैमरे ने खोल दी पोल

Ajay Singh संवाददाता, आगरा
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आगरा में जीजा-साले की ये जोड़ी पकड़ी गई है। दोनों के शौक बड़े महंगे थे। रईसी की जिंदगी उन्हें रास आती थी और प्रेमिका को महंगा गिफ्ट भी देना था। पुलिस ने चोरी के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार कर दिया। दोनों के पास से 2 लाख 82 हजार रुपए कैश और 89.07 ग्राम सोने के गलाए जा चुके जेवर मिले हैं।

चर्चा में जीजा-साले की जोड़ी, शौक ने दोनों को पहुंचाया जेल; कैमरे ने खोल दी पोल

Jija Sala Ki Jodi : उत्तर प्रदेश के आगरा में जीजा-साले की एक जोड़ी चर्चा में है। महंगे शौक और रईसी की जिंदगी जीने की चाहत ने फिलहाल उन्हें जेल पहुंचा दिया है। पुलिस ने उन्हें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। जीजा-साले की इस जोड़ी पर आरोप है कि उन्होंने 17 जून को आगरा सदर के उखर्रा में एक सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी कर ली थी। जीजा-साले से चूक ये हुई कि उन्होंने जहां अपनी बाइक खड़ी की वहीं पर कैमरा लगा था। कैमरे ने जीजा-साले की पोल खोल दी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। कब्जे से 89.07 ग्राम पीली धातु (सोने के गलाए जा चुके जेवर), 2 लाख 82 हजार रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में दोनों ने यह भी बताया कि चोरी करने के पीछे एक बड़ी वजह प्रेमिका को महंगे गिफ्ट देना भी था।

पीड़ित शशीकांत उपाध्याय ने बताया कि घटना 16-17 जून की रात की है। वह निजी काम से बाहर गए हुए थे। घर पर कोई नहीं था। वहां ताला लगा था। इसी का फायदा उठाकर आरोपितों ने घर से नकदी और लाखों के जेवर चुरा लिए। एक डायमंड की रिंग भी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना पर सदर पुलिस ने 16 बीघा के पास से दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपितों की पहचान रजनीकांत उर्फ चंडी निवासी रंगनाथ टाकीज खटीकपाड़ा हरीपर्वत और विजय निवासी नगला टेकचंद देवरी रोड सदर के रूप हुई। उनके कब्जे से पीली धातु (सोने के गलाए जा चुके जेवर) और कैश के साथ घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद हुई।

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गहनों को गला दिया कुछ माल बेच दिया

आरोपितों ने बताया कि वह रईसी दिखाने के चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। दोनों ने उखर्रा में चोरी करने की बात भी कबूल कर ली। दोनों ने बताया कि उन्होंने गहनों को गला दिया था। कुछ माल राहगीरों को बेच दिया। आरोपित रजनीकांत पर पहले सात मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपितों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

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ताला बंद देखकर की घर में वारदात

आरोपी जीजा-साले ने बताया कि वे घरों के बाहर ताला लटका देख चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। उखर्रा में भी उन्हें सड़क किनारे घर में ताला लगा दिखा। कई बार रेकी की। रात को ताला तोड़कर चोरी कर ली। उन्होंने सोचा नहीं था कि वे कैमरे में कैद हो जाएंगे और पुलिस उन तक पहुंच जाएगी।

कैमरे से खुली पोल

चोरी की घटना के लिए गए जीजा-साले ने अपनी मोटर साइकिल को दूर खड़ा कर दिया था। वहां कैमरा लगा था। आरोपित जीजा-साला उसमें कैद हो गए। जांच के दौरान पुलिस को कैमरे से जीजा-साले का सुराग मिल गया। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश की और गिरफ्तार कर लिया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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