चर्चा में जीजा-साले की जोड़ी, शौक ने दोनों को पहुंचाया जेल; कैमरे ने खोल दी पोल

आगरा में जीजा-साले की ये जोड़ी पकड़ी गई है। दोनों के शौक बड़े महंगे थे। रईसी की जिंदगी उन्हें रास आती थी और प्रेमिका को महंगा गिफ्ट भी देना था। पुलिस ने चोरी के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार कर दिया। दोनों के पास से 2 लाख 82 हजार रुपए कैश और 89.07 ग्राम सोने के गलाए जा चुके जेवर मिले हैं।

Jija Sala Ki Jodi : उत्तर प्रदेश के आगरा में जीजा-साले की एक जोड़ी चर्चा में है। महंगे शौक और रईसी की जिंदगी जीने की चाहत ने फिलहाल उन्हें जेल पहुंचा दिया है। पुलिस ने उन्हें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। जीजा-साले की इस जोड़ी पर आरोप है कि उन्होंने 17 जून को आगरा सदर के उखर्रा में एक सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी कर ली थी। जीजा-साले से चूक ये हुई कि उन्होंने जहां अपनी बाइक खड़ी की वहीं पर कैमरा लगा था। कैमरे ने जीजा-साले की पोल खोल दी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। कब्जे से 89.07 ग्राम पीली धातु (सोने के गलाए जा चुके जेवर), 2 लाख 82 हजार रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में दोनों ने यह भी बताया कि चोरी करने के पीछे एक बड़ी वजह प्रेमिका को महंगे गिफ्ट देना भी था।

पीड़ित शशीकांत उपाध्याय ने बताया कि घटना 16-17 जून की रात की है। वह निजी काम से बाहर गए हुए थे। घर पर कोई नहीं था। वहां ताला लगा था। इसी का फायदा उठाकर आरोपितों ने घर से नकदी और लाखों के जेवर चुरा लिए। एक डायमंड की रिंग भी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना पर सदर पुलिस ने 16 बीघा के पास से दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपितों की पहचान रजनीकांत उर्फ चंडी निवासी रंगनाथ टाकीज खटीकपाड़ा हरीपर्वत और विजय निवासी नगला टेकचंद देवरी रोड सदर के रूप हुई। उनके कब्जे से पीली धातु (सोने के गलाए जा चुके जेवर) और कैश के साथ घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद हुई।

गहनों को गला दिया कुछ माल बेच दिया आरोपितों ने बताया कि वह रईसी दिखाने के चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। दोनों ने उखर्रा में चोरी करने की बात भी कबूल कर ली। दोनों ने बताया कि उन्होंने गहनों को गला दिया था। कुछ माल राहगीरों को बेच दिया। आरोपित रजनीकांत पर पहले सात मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपितों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

ताला बंद देखकर की घर में वारदात आरोपी जीजा-साले ने बताया कि वे घरों के बाहर ताला लटका देख चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। उखर्रा में भी उन्हें सड़क किनारे घर में ताला लगा दिखा। कई बार रेकी की। रात को ताला तोड़कर चोरी कर ली। उन्होंने सोचा नहीं था कि वे कैमरे में कैद हो जाएंगे और पुलिस उन तक पहुंच जाएगी।