जिस दामाद पर ससुरालवालों को बेहद भरोसा था उसके द्वारा ऐसी हरकत किए जाने पर परिवार के लोग हैरान और परेशान हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी छोटी बेटी को लेकर दामाद गायब हो गया है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस घटना की पूरे गांव में चर्चा हो रही है।

बस्ती, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक जीजा की 17 साल की अपनी साली पर नीयत बिगड़ गई। जीजा अपनी ससुराल गया था वहां वह रात में रुका और वह अपनी साली को शादी का झांसा देकर फुसलाकर भगा ले गया। रात में किसी को इसकी खबर नहीं हुई लेकिन सुबह लोग जब जागे तो जीजा-साली को घर में न पाकर परेशान हो गए। पहले तो दोनों की आसपास के इलाके में काफी खोजबीन की गई लेकिन जब दोनों का कुछ पता नहीं चला तो उन्हें शक हुआ। थोड़ी देर बाद उन्हें सारा माजरा समझ आ गया। इसके बाद ससुर ने अपने दामाद के खिलाफ छोटी नाबालिग बेटी को अगवा कर लेने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस और परिवारवाले दोनों की तलाश में जुटे हैं।

जिस दामाद पर ससुरालवालों को बेहद भरोसा था उसके द्वारा ऐसी हरकत किए जाने पर परिवार के लोग हैरान और परेशान हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी छोटी बेटी को लेकर दामाद गायब हो गया है। घटना बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र की है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस घटना की पूरे गांव में चर्चा हो रही है। आरोप है कि बड़ी बेटी के पति ने 17 साल की नाबालिग साली को शादी का झांसा दिया और घर से भगा ले गया।

पिता की तहरीर पर पुलिस ने शुरू की तलाश किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। उसने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को प्रेमजाल में फंसाकर भगा ले गया। पुलिस ने आरोपी दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़ित पिता ने बताया कि उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी गोंडा जिले के खोड़ारे थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी दीपक से की है। दामाद होने के नाते दीपक का उसके घर अक्सर आना-जाना रहता था। इसी दौरान उसने छोटी बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। परिजनों को रिश्तेदारी के चलते इसकी भनक तक नहीं लगी। आरोप है कि पिछले दिनों दीपक उसके घर आया और वहीं रुक गया।