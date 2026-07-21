जीजा की बहन से इश्क, प्रेमिका ने साथियों के सामने कर दी बेइज्जती, फिर साले ने..

उत्तर प्रदेश के एक युवक का अपने जीजा की बहन से इश्क चल रहा था। प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा था। उसकी प्रेमिका ने साथियों के सामने बेइज्जती कर दी। इस पर प्रेमी ने आपा खाे दिया।

यूपी के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में मंगलवार को सनसनीखेज घटना सामने आई। एक युवक का अपनी बहन के ननद से इश्क चल रहा था। मंगलवार को प्रेमी अपने साथियों के साथ जीजा के घर पहुंचा और अपनी प्रेमिका (जीजा की बहन) पर साथ चलने को कहा। इस पर प्रेमिका ने मना कर दिया। साथियों के सामने इस हुई बेइज्जती को प्रेमी बर्दाश्त नहीं कर पाया। प्रेमी आपा खो बैठा। युवती को उसके प्रेमी ने मारपीट के बाद छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल युवती का मेरठ मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।

कांधला रोड निवासी रिजवान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके साले इस्तिकार निवासी पत्थरगढ़, पानीपत का लंबे समय से उनकी बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि 12 जुलाई की सुबह उसका साला इस्तिकार अपने साथी नदीम और तीन अन्य लोगों के साथ उसके घर पहुंचा। युवती को साथ ले जाने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर उसने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान इस्तिकार आपा खो बैठा और मारपीट कर उसने युवती को छत से नीचे फेंक दिया। आरोपी घटना के बाद साथियों के साथ फरार हो गया। परिवार के लोग घायल युवती को सीएचसी बुढ़ाना ले गए। वहां से उसे जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर रेफर किया गया। तीन दिन बाद हालत बिगड़ने पर युवती को मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। बुढ़ाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी इस्तिकार, नदीम व अन्य अज्ञात की तलाश में जुट गई है।