जीजा की बहन से इश्क, प्रेमिका ने साथियों के सामने कर दी बेइज्जती, फिर साले ने..
उत्तर प्रदेश के एक युवक का अपने जीजा की बहन से इश्क चल रहा था। प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा था। उसकी प्रेमिका ने साथियों के सामने बेइज्जती कर दी। इस पर प्रेमी ने आपा खाे दिया।
यूपी के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में मंगलवार को सनसनीखेज घटना सामने आई। एक युवक का अपनी बहन के ननद से इश्क चल रहा था। मंगलवार को प्रेमी अपने साथियों के साथ जीजा के घर पहुंचा और अपनी प्रेमिका (जीजा की बहन) पर साथ चलने को कहा। इस पर प्रेमिका ने मना कर दिया। साथियों के सामने इस हुई बेइज्जती को प्रेमी बर्दाश्त नहीं कर पाया। प्रेमी आपा खो बैठा। युवती को उसके प्रेमी ने मारपीट के बाद छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल युवती का मेरठ मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।
कांधला रोड निवासी रिजवान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके साले इस्तिकार निवासी पत्थरगढ़, पानीपत का लंबे समय से उनकी बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि 12 जुलाई की सुबह उसका साला इस्तिकार अपने साथी नदीम और तीन अन्य लोगों के साथ उसके घर पहुंचा। युवती को साथ ले जाने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर उसने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान इस्तिकार आपा खो बैठा और मारपीट कर उसने युवती को छत से नीचे फेंक दिया। आरोपी घटना के बाद साथियों के साथ फरार हो गया। परिवार के लोग घायल युवती को सीएचसी बुढ़ाना ले गए। वहां से उसे जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर रेफर किया गया। तीन दिन बाद हालत बिगड़ने पर युवती को मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। बुढ़ाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी इस्तिकार, नदीम व अन्य अज्ञात की तलाश में जुट गई है।
प्रेमी से शादी करने पर अड़ी प्रेमिका
उधर, बरेली में प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी प्रेमिका के पिता ने उसके प्रेमी पर बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाते हुए उसके और परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने प्रेमिका को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। कस्बे की किशोरी का पड़ोस में ही रहने वाले तौहीद अहमद से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो पीलीभीत के एक युवक से उसका रिश्ता तय कर दिया। परेशान प्रेमिका 17 जुलाई की रात अपने प्रेमी के घर पहुंच कर उससे शादी की जिद पर अड़ गयी। परिजनों को तानकारी हुई तो वह उसके प्रेमी के घर पहुंच गए। जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों के बी खूब हंगामा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रेमी-प्रेमिका को थाने ले आयी। दो दिनों तक दोनों पक्षों के बीच समझौते के प्रयास होते रहे। लेकिन समझौता नहीं हो सका। अब इस मामले में प्रेमिका के पिता ने अपनी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उनसे मारपीट करने का आरोप लगाते हुए तौहीद अहमद, आले नवी, निखत, महविश, महक व दिलशाद के खिलाफ थाना नवाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने किशोरी को मेडिकल परीक्षण को जिला अस्पताल भेज दिया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें