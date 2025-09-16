गाड़ी की टक्कर से स्कूटी से 10 फीट उछले जीजा की दर्दनाक मौत, साला भी घायल

राजधानी लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ठाकुरगंज में प्रेरणा स्थल के पास रविवार देर रात तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर से स्कूटी से 10 फीट उछले जीजा की डिवाडर से टकराकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, हादसे में साले की हालत गंभीर बनी हुई है।

ठाकुरगंज बंबा घर निवासी मोहित साहू के मुताबिक भाई रोहित साहू (28) प्ररेणा स्थल के पास चाट बताशे का ठेला लगाता था। पास में ही रोहित का साला मड़ियांव के रामलीला मैदान के पास रहने वाला सुमित साहू भी पास में ही फास्ट फूट का ठेला लगाता था। रविवार रात 12 बजे दुकान बंद कर रोहित सुमित के साथ स्कूटी से घर आने के लिए निकला था। वह प्रेरणा स्थल से आगे बढ़े ही थे तभी तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर से रोहित और सुमित 10 फिट उछलकर सड़क पर गिर पड़े। दोनों के गंभीर चोट आ गई। इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह के मुताबिक तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसा किसी गाड़ी से और कैसे हुआ यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।