jija died a painful death after jumping 10 feet from his scooter after being hit by a car, sala also injured गाड़ी की टक्कर से स्कूटी से 10 फीट उछले जीजा की दर्दनाक मौत, साला भी घायल
jija died a painful death after jumping 10 feet from his scooter after being hit by a car, sala also injured

गाड़ी की टक्कर से स्कूटी से 10 फीट उछले जीजा की दर्दनाक मौत, साला भी घायल

यूपी की राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर से 10 फीट उछले जीजा की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, साले की हालत गंभीर बनी हुई है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:51 AM
गाड़ी की टक्कर से स्कूटी से 10 फीट उछले जीजा की दर्दनाक मौत, साला भी घायल

राजधानी लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ठाकुरगंज में प्रेरणा स्थल के पास रविवार देर रात तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर से स्कूटी से 10 फीट उछले जीजा की डिवाडर से टकराकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, हादसे में साले की हालत गंभीर बनी हुई है।

ठाकुरगंज बंबा घर निवासी मोहित साहू के मुताबिक भाई रोहित साहू (28) प्ररेणा स्थल के पास चाट बताशे का ठेला लगाता था। पास में ही रोहित का साला मड़ियांव के रामलीला मैदान के पास रहने वाला सुमित साहू भी पास में ही फास्ट फूट का ठेला लगाता था। रविवार रात 12 बजे दुकान बंद कर रोहित सुमित के साथ स्कूटी से घर आने के लिए निकला था। वह प्रेरणा स्थल से आगे बढ़े ही थे तभी तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर से रोहित और सुमित 10 फिट उछलकर सड़क पर गिर पड़े। दोनों के गंभीर चोट आ गई। इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह के मुताबिक तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसा किसी गाड़ी से और कैसे हुआ यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

ये भी पढ़ें:एक ही घर में 4271 वोटर, यूपी पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण अभियान में खुली पोल

पिता की भी सड़क हादसे में हुई थी मौत

रोहित के पिता रमेश चन्द्र साहू की पांच वर्ष पहले सड़क हादसे में जान चली गई थी। परिवार में पत्नी सुरभि व बेटी वर्तिका और सोनाक्षी हैं।

हेलमट होता तो बच सकती थी जान

राहगीरो के मुताबिक हादसे के समय स्कूटी सवार युवकों ने हेलमेट नहीं लगाया था। हेलमेट न पहने होने से रोहित के सिर में गंभीर चोट आ गई। हेलमेट होता तो शायद उसकी जान बच जाती।

