थार से पहुंचे जीजा ने ससुराल में मचाया उत्पात, दुकान पर बैठे साले पर पिस्टल से की ताबड़तोड़ फायरिंग
रामपुर के एक व्यक्ति ने अपनी ससुराल पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। ससुराल वालों से गाली-गलौज और मारपीट की। दुकान पर बैठे साले पर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग भी। फायरिंग की आवाज से क्षेत्र में भगदड़ मच गई।
Rampur News: यूपी के रामपुर में घरेलू कलह का मामला फायरिंग तक पहुंच गई। महीनों से अपने मायके में रह रही पत्नी को ससुरालियों द्वारा नहीं भेजे जाने से नाराज जीजा थार से ससुराल पहुंच गया। दुकान पर बैठे साले पर जीजा ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना से अफरा-तफरी मच गई। आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर भाग गए। फायरिंग की घटना से साला गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटीफार है। फायरिंग करने वाला शख्स स्वार विधायक का पूर्व प्रतिनिधि बताया जा रहा है। हालांकि विधायक ने आरोपी के प्रतिनिधि होने से इनकार किया है।
स्वार थाना क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर हाजी रईस अहमद का पुत्र जीशन नरपतनगर अड्डे स्थित अपनी दुकान पर बैठा था। आरोप है कि इसी दौरान उसका बहनोई व स्वार विधायक का पूर्व प्रतिनिधि वसीम अहमद शेख वहां पहुंच गया। चर्चा है कि वसीम अहमद की पत्नी कई महीने से अपने मायके में है। वसीम पत्नी को भेजने के लिए ससुराल वालों से कई बार कह चुका है लेकिन ससुराल वाले उसकी बीवी को ससुराल नहीं भेज रहे थे। इसको लेकर दोनों पक्षों में कई बार कहासुनी भी हो चुकी है। इसी बात से बौखालाए वसीम ससुराल पहुंच गए और ससुराल वालों से उनका झगड़ा हो गया। देखते ही देखते विवाद गाली-गलौच तक पहुंच गया। इसी बीच आपा खोए आरोपी वसीम अहमद ने अपनी पिस्टल निकाली और जीशन पर सीधे तीन फायर किये। गोली लगने से जीशन लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा।
गोली की तड़तड़ाहट से बाजार में मची भगदड़
दिनदहाड़े बाजार में गोली चलने की आवाज से मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बाजार के अन्य व्यापारियों ने आनन-फानन में अपनी दुकानें बंद कर दीं और सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ लगा दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी वसीम अहमद मौके से फरार होने में कामयाब रहा। फायरिंग की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी अनुपम शर्मा भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने खून से लथपथ घायल जीशन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वार भिजवाया। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया। कोतवाल अनुपम शर्मा ने बताया कि उन्होंने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया है और मौके पर स्थिति पर काबू पा लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगा दी हैं। फिलहाल पीड़ित पक्ष से तहरीर मिलने का इंतजार है, तहरीर पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
थार कार से मारी दुकान में टक्कर
स्वार। थाना क्षेत्र में आरोपी अपनी थार कार लेकर ससुराल पहुंचा था। इस दौरान आरोपी ने थार कार से दुकान में टक्कर मारी थी। वहां खड़ा एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके बाद आरोपी ने फायरिंग कर दी थी।
‘स्वार-टांडा विधायक शफीक अहमद अंसारी का कहना है कि वर्तमान में नरपतनगर में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। हमारे जितने भी प्रितिनिधि थे उनको छह जून 2026 को निष्कासित कर दिया गया है। आगे नई टीम बनाये जाने पर घोषणा की जाएगी।’
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।