रिश्तेदार संग मिलकर जीजा ने चचेरी साली को बनाया हवस का शिकार, लड़की की हालत बिगड़ी; केस दर्ज

लड़की के जीजा और बुआ के बेटे ने उसे डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया। आरोपी जीजा घटना के बाद अपने गांव चला गया। जबकि बुआ का बेटा लड़की को अपने साथ गांव ले गया। अगले दिन दवाई दिलवाने के बाद उसने पीड़िता को उसके घर पर छोड़ दिया। शनिवार को लड़की की हालत बिगड़ी तो परिजनों के होश उड़ गए।

उत्तर प्रदेश के एटा के जलेसर थाना क्षेत्र स्थिति एक बंद ईंट भट्ठे पर नशे में धुत जीजा और बुआ के बेटे ने 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन दवाई दिलवाने के बाद बालिका को घर पर छोड़ आया। हालत बिगड़ने पर परिवार वालों को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पीड़िता की मां ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जलेसर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने बच्ची के मेडिकल के बाद जांच शुरू कर दी है।

फिरोजाबाद के थाना रजावली के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 8 सितंबर को ननद का बेटा शीलू निवासी नगला चांद थाना जलेसर और चचेरा दामाद सोनू निवासी नूरपुर थाना हाथरस जंक्शन जिला हाथरस घर पर आए थे। महिला के पति ने दोनों से बेटी के लिए लड़का देखने के लिए कहा था। आरोपी शीलू ने लड़की को दिखाने के लिए साथ भेजने के लिए कहा। करीबी रिश्ता होने के कारण परिवार वालों ने बालिका को दोनों के साथ भेज दिया।

आरोप है कि रास्ते में दोनों आरोपियों ने शराब पी। इसके बाद रास्ते में एक बंद पड़े ईंट भट्ठे में दोनों ने बालिका को डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी जीजा अपने गांव चला गया, लेकिन शीलू बालिका को अपने साथ गांव ले गया। अगले दिन दवाई दिलवाने के बाद शीलू पीड़िता को उसके घर पर छोड़ आया। शनिवार को बालिका की हालत बिगड़ी तो परिजनों के होश उड़ गए। बालिका ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया। मां ने जलेसर थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।