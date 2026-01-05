चेकअप के बहाने झोलाछाप डॉक्टर ने उतरवाए महिला के कपड़े, गांववालों ने घेरा क्लिनिक; तनाव

संक्षेप: झोलाछाप डॉक्टर ने चेकअप के बहाने उसे केबिन के अंदर बुलाया और कपड़े उतरवाकर अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। झोला छाप डॉक्टर की इस हरकत पर महिला हैरान रह गई। विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी ने उसे धमकाया। महिला वहां से किसी तरह निकली और घर पहुंची। उसने अपने पति से सारी बात बताई।

उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मानवता और विश्वास को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर इलाज कराने गई एक महिला ने चेकअप के बहाने कपड़े उतरवाने और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की क्लिनिक का घेराव कर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने पीड़िता के पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता के अनुसार, वह पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थी। सोमवार को वह हामिदाबाद के एक झोलाछाप डॉक्टर की क्लिनिक पर दवा लेने गई थी। आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर ने चेकअप के बहाने उसे केबिन के अंदर बुलाया और कपड़े उतरवाकर अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। झोला छाप डॉक्टर की इस हरकत पर महिला हैरान रह गई। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई।

महिला के विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी ने उसे धमकाया। महिला वहां से किसी तरह निकली और घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने अपने पति को आपबीती सुनाई। पति ने आसपास के लोगों से इसका जिक्र किया तो ग्रामीण भड़क गए। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग क्लिनिक पर जमा हो गए।