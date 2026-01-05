Hindustan Hindi News
चेकअप के बहाने झोलाछाप डॉक्टर ने उतरवाए महिला के कपड़े, गांववालों ने घेरा क्लिनिक; तनाव

झोलाछाप डॉक्टर ने चेकअप के बहाने उसे केबिन के अंदर बुलाया और कपड़े उतरवाकर अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। झोला छाप डॉक्टर की इस हरकत पर महिला हैरान रह गई। विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी ने उसे धमकाया। महिला वहां से किसी तरह निकली और घर पहुंची। उसने अपने पति से सारी बात बताई।

Jan 05, 2026 09:35 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बिलासपुर (रामपुर)
उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मानवता और विश्वास को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर इलाज कराने गई एक महिला ने चेकअप के बहाने कपड़े उतरवाने और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की क्लिनिक का घेराव कर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने पीड़िता के पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता के अनुसार, वह पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थी। सोमवार को वह हामिदाबाद के एक झोलाछाप डॉक्टर की क्लिनिक पर दवा लेने गई थी। आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर ने चेकअप के बहाने उसे केबिन के अंदर बुलाया और कपड़े उतरवाकर अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। झोला छाप डॉक्टर की इस हरकत पर महिला हैरान रह गई। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई।

महिला के विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी ने उसे धमकाया। महिला वहां से किसी तरह निकली और घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने अपने पति को आपबीती सुनाई। पति ने आसपास के लोगों से इसका जिक्र किया तो ग्रामीण भड़क गए। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग क्लिनिक पर जमा हो गए।

आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सजा की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि पीड़िता के पक्ष की ओर से तहरीर मिली है। आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है और मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
