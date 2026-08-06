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Jhansi News: भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने नही दिया जाएगा-रोहित मिश्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: झांसी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने बुधवार को झांसी में युवा कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। उन्होंने जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन और युवाओं के मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि युवाओं की पीड़ा उनकी पीड़ा है और सरकार उनके हितों के लिए काम कर रही है।

Jhansi News: भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने नही दिया जाएगा-रोहित मिश्रा

Jhansi News: झांसी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा बुधवार को झांसी पहुंचे, जहां युवा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए रोहित मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन और युवाओं के मुद्दों पर बड़ा बयान दिया।

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युवाओं का स्वागत

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा देर रात झांसी पहुंचे। यहां युवा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। रोहित मिश्रा युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के युवाओं की पीड़ा ही उनकी पीड़ा है और सरकार युवाओं के हितों के लिए लगातार काम कर रही है।

छात्र प्रदर्शन की चर्चा

उन्होंने कहा कि अगर कोई भारत को नेपाल या बांग्लादेश जैसे हालात की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों से कुछ गलतियां हुईं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छे अभिभावक की तरह उन्हें माफ किया और उनकी मांगों को स्वीकार किया।

सरकार का समर्थन

रोहित मिश्रा ने कहा कि सरकार केवल युवाओं की समस्याएं सुन ही नहीं रही, बल्कि उनके समाधान के लिए भी लगातार काम कर रही है।

सामान्य प्रश्न

रोहित मिश्रा ने कहां पर युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया?
रोहित मिश्रा ने झांसी में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया।
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