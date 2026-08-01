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Jhansi News: जुआ हारने पर युवक ने जहर खाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: दिल्ली से कमाई कर लौटे रामू पांचाल ने जुए में हारने के बाद आत्महत्या कर ली। उसने सूदखोरों से कर्ज लिया था और दबाव के चलते उसने जहर खा लिया। परिवार में दुख का माहौल है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक जांच भी शुरू की गई है।

Jhansi News: जुआ हारने पर युवक ने जहर खाकर दी जान

Jhansi News: झांसी। दिल्ली में काम कर रकम कमाकर लाया युवक जुए में हार गया। जिससे क्षुब्ध होकर उसने जहर खाकर जान दे दी। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सूदखोर भी परेशान कर रहे थे। जिससे बेटे ने यह कदम उठाया है। वहीं चिरगांव थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव सिमथरी निवासी 30 वर्षीय रामू पांचाल बेटा रामप्रकाश पांचाल दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करता था। कुछ समय पहले वह घर लौटा था। वहां से कुछ रुपए भी कमाकर लाया था। वहीं गांव में जुआ खेला जा रहा था। मृतक के पिता रामप्रकाश ने आरोप लगाया कि रामू भी जुआ खेलने बैठ गया और वह करीब उसमें पांच हजार रुपए हार गया।

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रुपए वापस करने के लिए उसने कुछ सूदखोरों से करीब 30 हजार रुपए कर्ज लिया। लेकिन, जीत नहीं सका। जिससे वह टूट गया। इस बीच रुपए मांगने वाले उस पर दबाव बनाने लगे। बीते रोज रामू तैश में घर आया और उसने विषाक्त गटक लिया। जब उसकी तबियत बिगड़ी तो परिजन घबरा गए। जैसे ही उसने कर्ज मांगने वालों से परेशान होकर जहर की बात कही तो परिवारवालों के पैरों तले जमीन सरक गई। आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिरगांव ले गए। जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने झांसी रेफर कर दिया। शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मोत हो गई। बेटे की मौत के बाद पूरा परिवार बिलख पड़ा। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की मानें तो अगर कोई शिकायत आती है तो जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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