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Jhansi News: शाम हुई सुहानी, शहर झमाझम को तरसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: सावन के दूसरे दिन बूंदाबांदी, दिन में रही बेचैनीशाम हुई सुहानी, शहर झमाझम को तरसा झांसी, संवाददातागुजरे, कई दिनों से तरसा रहे मेघों ने सावन के दूसरे भ

Jhansi News: शाम हुई सुहानी, शहर झमाझम को तरसा

Jhansi News: झांसी। गुजरे, कई दिनों से तरसा रहे मेघों ने सावन के दूसरे भी उदस किया।

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मौसम का हाल

भोर में मामूली रिमझिम फुहारों के बाद सूरज की तपिश से दिन झुलस उठा। गर्मी-उमस से शहरी बेहाल रहे। शाम फिर घने बादलों के बीच मामूली बौछारें गिरी। पर, झमाझम बारिश को शहरी तरस गए। मौसम की करवट से अधिकतम पारा 37 तो न्यूनतम 27 डिग्री दर्ज किया गया। शुक्रवार सुबह 4.30 बजे मामूली बौछारें पड़ीं। जो 6.30 बजे तक इक्का-दुक्का बूंदें आकाश से टपकती रहीं। 7.30 बजे तक सूरज नहीं निकली। छाते की ओट में बच्चे स्कूल गए तो कामगार दफ्तर। 8.30 बजे आकाश साफ हो गया। इसके बाद सूरज घंटे-दर-घंटे जुल्मी होता गया। 10.30 बजे टनटनाती धूप से जमीन से छूटे भभके ने बंदों की मुश्किलें बढ़ा दीं। हर कोई छांव तलाशता दिखा। 11.30 बजे फिर बादल छाए। बूंदाबांदी हुई। इसके बाद फिर आकाश साफ हो गया। जिससे जरूरी काम से निकले लोग छाते की ओट में नजर आए। बाजारों में दुकानदार ही नहीं ग्राहकों का भी बुरा हाल हुआ। दोपहर 2.30 बजे अधिकतम पारा 33 डिग्री पर पहुंच गया। इस बीच गर्मी पूरे रौ में रही। शहरी कूलर, पंखों के पास से हटने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके। इस बीच कट रहे पावर ने बंदों की मुश्किलें और बढ़ा दीं। एक तरफ कमरे भभका छोड़ रहे थे तो छतों पर धूप कहर ढा रही थी। शाम 4.40 बजे अचानक मौसम ने रंगत बदली। इसके बाद घने बादलों ने शहर को घेर लिया। कुछ देर में आकाश से मामूली बूंदाबांदी हुई। यह क्रम देर शाम तक बरकरार रहा। हालांकि तेज बारिश नहीं हुआ। जिससे झांसीवाले निराश रहे। भरारी फार्म स्थित कृषि-मौसम इकाई के वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दिनों घने-मध्यम बादल छाए रहेंगे। जिससे बारिश की संभावना है.

दिन भर बेचैनी के बाद शाम मिली राहत

दिन भर बादल अब बरसे के कब बरसे की केटेगिरी में रहे। लेकिन, कई मर्तबा धूप भी खिली। जिससे फिजा में बेजोड़ उमस रही। इससे बंदों की बेचैनी बढ़ी रही। हालांकि उम्मीद थी कि पूरे दिन मौसम खुश्क रहेगा। सावन के दूसरे दिन मेघ बरसेंगे। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। चटक धूप और उमस से शहरी बेहाल रहे। दोपहर 12.30 बजे हालात यह थे कि लोग आकाश निहार रहे थे। न तो बंदों को घरों में चैन मिल रहा था और न ही बाहर। वहीं चार बजे के बाद राहत की हवा चली। पौने पांच के करीब छाए बादल और मामूली हुई बूंदाबांदी से गर्मी से राहत मिली

प्रमुख प्रश्न

झांसी में तापमान क्या रहा?
अधिकतम पारा 37 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री दर्ज किया गया।
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